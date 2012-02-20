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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 13:12 BJT

《中国2012年已发行金融债一览表》--2月20日

路透上海2月20日电---以下为中国2012年政策性银行以及其他金融机构已发行金融债的具体情况:

  一、国家开发银行

  人民币债券
  --------------------------------------------------------------
  债券名称  发行时间  规模(亿元人民币)  期限(年)    票面年利率

   一期       1月          200            10          3.85% 
   二期       1月          200             7          3.83% 
   三期       1月          100             5          4.13%(一年定存基准浮息债,基本利差63个bp)
   四期       2月          200             3          3.95%(一年定存基准浮息债,基本利差45个bp)
   五期       2月          200             5          3.80%
   六期       2月          200            10          4.27%(一年定存基准浮息债,基本利差77个bp)
  *七期       2月          200             7          3.94%
  *八期       2月          200             7          4.20%(一年定存基准浮息债,基本利差70个bp)

   总计                  1,500

  二、进出口银行

  人民币债券
  --------------------------------------------------------------
  债券名称  发行时间  规模(亿元人民币)  期限(年)    票面年利率

  *一期       2月          200             3          3.78%
  *二期       2月          200             5          3.87%

   总计                    400  

  三、其他机构
 
  发行机构  债券类型   发行时间    规模    期限(年) 票面年利率          备 注
                               (亿元人民币) 

 *民生银行   固息金融债  2月       300        5       4.30%     小微企业专项债
  (600016.SS)(1988.HK)
  张家口商行 固息次级债  1月        5        10       7.15%     第五年末设发行人赎回权

  注:1、*代表新增
     2、中国2011年已发行金融债一览表请点选[ID:nCN1318304](完)

  --整理 李宏薇; 审校 边竞

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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