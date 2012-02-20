《中国新债》铁道部拟发行总额约1,500亿元企业债,以填补资金缺口(更新版)

(新增分析师评论和更多背景)

* 铁道部拟发行总额约1,500亿元企业债--消息

* 尚在报批程序中,具体发行规模待确定--消息

* 市场流动性承接上述额度无需过分担心--分析师

路透北京2月20日电---新年伊始中国铁路固定资产和基建投资降幅再扩大,资金紧张或令铁道部祭出较去年规模更庞大的债务融资计划,以渡过这个"寒冬".三位消息人士周一对路透表示,中国铁道部拟发行总额约1,500亿元人民币的企业债.

上述消息人士并称,是次债券发行尚在报批程序中,具体发行规模尚待最终确定.如果这一计划成行,铁道部今年企业债融资规模将明显高於去年1,000亿元水平.

"铁道部希望首批在一季度就能发出来,但还要看审批的进展和市场的承受力."其中一位接近交易的消息人士透露.他并表示,是次企业债将分几期发行,以及每期的具体发行规模尚未确定.

另一位了解情况的消息人士表示,铁道部这1,500亿元企业债的申请材料2月初才报到监管机构,"首批发行应该不会太快".

中国铁道部此前公布数据显示,今年1月全国铁路固定资产投资累计完成122.8亿元人民币,较上年同期降幅扩至69.6%;其中基本建设投资累计完成87.3亿元,同比大减76%.分析师称铁道部今年资金情况依然不容乐观.[ID:nCN1393072]

此外,消息人士称,是次铁道部的企业债评级为AAA.路透尚未联络到铁道部对上述消息给予评论.

铁道部部长盛光祖去年底预计,今年铁道部将安排固定资产投资5,000亿元.而随着铁道部的负债率攀升至近60%,铁路建设融资问题也日益受到关注.中国总理温家宝近期表示,现在铁路建设资金紧张,国家准备采取的办法包括国家资金保障、财政担保发行债券.[ID:nCN1384262]

**承接力无需过分担心**

向来发行无忧的铁道债,在2011年因甬温线动车追尾特大事故,及当时债市资金紧张导致的收益率上行影响,而一度承压.展望今年发行情况,业内人士指出,铁道债需求主体以银行为主,从目前银行体系流动性判断,承接力无需过分担心.

华北一券商分析师称,铁道债银行和保险拿的比较多.银行方面,今年初贷款投放远低於预期,另外理财产品受到抑制,所以预计银行将一定程度上提升债券的配置比例,上述额度应该可以接受.

中国央行此前发布数据显示,1月新增人民币贷款7,381亿元(路透调查中值为10,000亿元);此外央行报告并称,去年年末,金融机构超额准备金率(超储率)为2.3%,连续两个季度回升,显示银行体系流动性持续向好.

上述分析师并指出,此前发改委明确铁路建设债券为政府支持债券,所以利差有望仅稍逊於政策性银行的利差.

在铁道部融资压力增加的情况下,为支持铁道债发行,去年10月中国财政部宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税,而发改委亦发函明确铁路建设债券为政府支持债券.[ID:nCN1154558]

中国联合资信评估有限公司去年年底发布跟踪评级报告称,受益於国家对铁路建设投资力度的加大,铁道部竞争实力增强,整体债务偿还能力极强,因此维持铁道部AAA的主体长期信用等级.(完)