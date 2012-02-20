〔中国货币市场〕回购利率小涨,央行调降存准率後流动性并未立即回暖(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价和交易员评论)

路透上海2月20日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘续涨.整体资金面仍偏紧.虽然上周六央行意外下调存款准备金率,令市场预期向好,但业内人士认为,流动性回暖仍需待周五降准生效.

"市场还是有点紧,很多机构不出资金,(资金面回暖)没有那麽快,降准只是一个预期,周五才有效果,上周五央行就已经给了大行一些逆回购,看样子他们还是不够."北京一银行交易员称.

北京另一银行交易员指出,虽然资金面未在今日出现明显放松,但後续更加紧张的可能性也很小.主要源於流动性回暖的利好预期存在,机构的信心得以支撑.同时中交建IPO冻结资金已於今日解冻,市场流动性得以增补.

"(流动性)不会更加紧张,毕竟周五会释放出来4,000多亿的准备金"他并称.

中国交通建设(1800.HK)拟通过A股首次公开发行(IPO)募集不超过50亿元人民币的资金.其中,网下冻结申购资金已解冻,网上冻结的逾1,700亿元申购资金於今日解冻.

中国人民银行上周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降,下调幅度亦为50个基点.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.业内人士表示,本周25日恰逢周六,因此本次上缴将提前於24日(周五)进行.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.7673 4.7433 2.40 1,372.90

七天CN7DRP=CFXS 5.3636 5.3142 4.94 466.11

14天CN14DRP=CFXS 5.7170 5.7142 0.28 1 95.29 -------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.7968 4.5958 20.10 413.35

七天CHICNY7D=CFXS 5.3974 5.4921 -9.47 57.28

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.3500 3.2450 110.50 406.05

七天<0#CN7DRPO=SS> 4.2000 4.0000 20.00 161.76

14天<0#CN14DRPO=SS> 4.3500 4.4000 -5.00 7.75

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 4.8200 4.5200 30.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 5.3529 5.2100 14.29

14天CN14DRPFIX=CFXS 5.8000 5.6200 18.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 4.7792 4.4958 28.34

七天SHICNYSWD= 5.3472 5.1792 16.80

三个月SHICNY3MD= 5.3148 5.3061 0.87

===============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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