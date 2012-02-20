〔中国公开市场〕一年央票或继续停发,因偏紧资金面暂未改观(更新版)

(新增细节和市场评论)

* 今日只报正回购需求,而无央票

* 明日一年央票可能继续停发

* 央行宣布下调准备金率,但资金面仍偏紧

* 央行谨慎回笼流动性,且无意强化政策宽松预期

路透上海2月20日电---尽管中国央行于周末宣布下调存款准备金率,但尚未在资金面上产生立竿见影的效果,公开市场一年期央票本周亦或继续暂停发行.因目前市场流动性仍处紧平衡状态,央行并不希望通过公开市场回笼过多资金,也无意下调央票发行利率强化货币政策宽松预期.

业内人士周一稍早透露,公开市场一级交易商今日仅申报了正回购需求,而没有央票.上报需求的正回购品种包括28天和91天期两种.

北京一券商分析师表示,钱没有特别松,宣布准备金率下调能够帮助改善市场的流动性预期,但资金要真正投放出来,还需等到周五.

"可能是下周或者下下周吧,我也觉得央票迟早是要重启的,3月份公开市场到期比2月多了不少,"她说.

中国人民银行周六宣布,将自24日(周五)起下调存款准备金率0.5个百分点,为今年首次调降.央行此举颇令市场愕然,因为就在一天前其刚刚以逆回购方式向部分"乾旱"机构放水.显然,此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变. [ID:nCN1398558]

国泰君安固定收益研究主管周文渊也指出,准备金补缴,外汇占款及公开市场到期少等多方原因,导致上周市场资金面出现紧张,目前并未得到真正缓和.如果央行这个时候重启一年央票,由於收益率和配置需求的原因,需求肯定很大,其结果很可能需要压低央票发行收益率来缩减发行规模,不如直接停发来的简单.

但按照惯例,央行周三还会要求机构上报需求,不排除央行届时新增周四的三个月央票需求的可能性.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘续涨,整体资金面仍偏紧.业内人士认为,流动性回暖仍需待利好预期得以兑现之时.[ID:nCN1399398]

央行公开市场上周一年期央票连续第七周停发,三个月品种亦缺席近两个月.具体操作上,仅进行了28天和91天期两次正回购操作,金额分别为60亿元人民币和100亿元,利率均走稳.[ID:nCN1393432]

据路透统计显示,中国央行公开市场2月央票到期量仅为120亿元,且没有到期的正回购,央票及正回购到期规模较1月的1,260亿元环比骤降逾九成.但3月央票到期规模将升至1,720亿元,正回购到期截至目前为720亿元.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.(完)