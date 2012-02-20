〔中国公开市场〕一年央票或继续停发,因偏紧资金面暂未改观(更新版)

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
(新增细节和市场评论)
* 今日只报正回购需求,而无央票
* 明日一年央票可能继续停发
* 央行宣布下调准备金率,但资金面仍偏紧
* 央行谨慎回笼流动性,且无意强化政策宽松预期
路透上海2月20日电---尽管中国央行于周末宣布下调存款准备金率,但尚未在资金面上产生立竿见影的效果,公开市场一年期央票本周亦或继续暂停发行.因目前市场流动性仍处紧平衡状态,央行并不希望通过公开市场回笼过多资金,也无意下调央票发行利率强化货币政策宽松预期.
业内人士周一稍早透露,公开市场一级交易商今日仅申报了正回购需求,而没有央票.上报需求的正回购品种包括28天和91天期两种.
北京一券商分析师表示,钱没有特别松,宣布准备金率下调能够帮助改善市场的流动性预期,但资金要真正投放出来,还需等到周五.
"可能是下周或者下下周吧,我也觉得央票迟早是要重启的,3月份公开市场到期比2月多了不少,"她说.
中国人民银行周六宣布,将自24日(周五)起下调存款准备金率0.5个百分点,为今年首次调降.央行此举颇令市场愕然,因为就在一天前其刚刚以逆回购方式向部分"乾旱"机构放水.显然,此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变. [ID:nCN1398558]
国泰君安固定收益研究主管周文渊也指出,准备金补缴,外汇占款及公开市场到期少等多方原因,导致上周市场资金面出现紧张,目前并未得到真正缓和.如果央行这个时候重启一年央票,由於收益率和配置需求的原因,需求肯定很大,其结果很可能需要压低央票发行收益率来缩减发行规模,不如直接停发来的简单.
但按照惯例,央行周三还会要求机构上报需求,不排除央行届时新增周四的三个月央票需求的可能性.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘续涨,整体资金面仍偏紧.业内人士认为,流动性回暖仍需待利好预期得以兑现之时.[ID:nCN1399398]
央行公开市场上周一年期央票连续第七周停发,三个月品种亦缺席近两个月.具体操作上,仅进行了28天和91天期两次正回购操作,金额分别为60亿元人民币和100亿元,利率均走稳.[ID:nCN1393432]
据路透统计显示,中国央行公开市场2月央票到期量仅为120亿元,且没有到期的正回购,央票及正回购到期规模较1月的1,260亿元环比骤降逾九成.但3月央票到期规模将升至1,720亿元,正回购到期截至目前为720亿元.
央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.
此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
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