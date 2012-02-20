〔新闻稿〕标普确认日本债信评等为"AA-/A-1+",展望维持负面

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
(以下摘译自标准普尔的新闻稿)
总揽:
--确认日本长期和短期主权债信评等分别为AA-和A-1+.
--日本长期评等展望仍为负面.
--标准普尔预计日本财政弹性将继续下降.议会批准政府提高消费税的计划或可减缓税收收入下降步伐.不过,这并不会解决该国的结构性问题,其中包括名义国内生产总值(GDP)的萎缩和社会保障成本的上升.
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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