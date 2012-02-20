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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 12:58 BJT

〔新闻稿〕标普确认日本债信评等为"AA-/A-1+",展望维持负面

(以下摘译自标准普尔的新闻稿)

总揽:

--确认日本长期和短期主权债信评等分别为AA-和A-1+.

--日本长期评等展望仍为负面.

--标准普尔预计日本财政弹性将继续下降.议会批准政府提高消费税的计划或可减缓税收收入下降步伐.不过,这并不会解决该国的结构性问题,其中包括名义国内生产总值(GDP)的萎缩和社会保障成本的上升.

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