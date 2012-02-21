《交易视点》中国债市利率产品收益率仍会延续箱体震荡--中信证券

路透上海2月21日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场月报认为，从短期来看，由於央行下调了存款准备金率，资金面和市场情绪都会利多债市。但不宜过度看多利率产品收益率的下行空间，短期内利率产品收益率仍会延续箱体震荡。

**存准率下调将使资金利率趋稳**

由於上周银行间市场资金面有偏紧的趋势，央行在上周六公告下调存款准备金率0.5个百分点。

下调存款准备金率符合前期温总理提出的“预调、微调从一季度就要开始”的政策要求，将使资金利率向稳态回归，也有利於货币信贷的平稳增长。

上周美国首次申请失业金人数降至近四年来的最低水平，表明美国就业市场状况持续地得到改善。从美国近期一系列的经济数据来看，经济增长延续了复苏的态势。尽管我们仍然认为在财政政策受到制约的背景下，美国经济很难出现强劲增长，但在货币政策更加激进的情况下，美国经济增长率高於预期的概率增加。

**市场研判**

从基本面来看，我们认为，在今年“稳中求进”的经济工作总基调下，随着通胀同比的逐步下行，保增长的重要性将逐渐强於控通胀。後续央行会着力于采取措施保证货币信贷稳步增长以刺激经济的回升。

在流动性上，央行会根据银行间市场资金面的情况进行适度调节，保证流动性的合理稳定，以利於信贷的投放。

从短期来看，由於央行下调了存款准备金，资金面和市场情绪都会利多债市。然而，准备金率的下调将伴随着信贷的扩张，政策的放松也反过来抑制了收益率的下行。因此，我们仍然认为不宜过度看多利率产品收益率的下行空间，短期内利率产品收益率仍会延续箱体震荡。

我们判断利率产品收益率向下回调後，在前期低点附近将遇到阻力；如果本周海外市场不出现极端事件，收益率进一步下行突破前期低点的难度较大。

策略上，在收益率下行後，我们建议降低中长期利率产品仓位，继续缩短久期。

而对於利率互换，我们仍然维持前期的观点，即认为收益率的底部区域已经确立。受央行下调存款准备金率的影响，本周互换收益率可能先呈现陡峭化下行，长端收益率的调整幅度将较为有限，5年期Repo互换利率在3.2%-3.3%附近仍会有较强的支撑。

操作上，我们继续推荐参与Repo2×5陡峭化交易。方向性策略上，我们仍然建议等待5年期Repo互换利率向下调整後，继续选择支付固定端的交易。(完)

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