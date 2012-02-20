《人民日报》称西方国家做法可能引发叙利亚内战

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
(本文由路透中文网编译)
路透北京2月20日电---《人民日报》海外版周一评论文章称，西方国家全力支持叙利亚反对派的做法，可能引发叙利亚大规模内战。
本月中国和俄罗斯在联合国安理会针对叙利亚问题决议草案的投票中行使否决权，令西方和阿拉伯国家感到不满。
中国此後派外交部副部长翟隽作为政府特使前往叙利亚，寻求外交解决方案。翟隽周六在大马士革与叙利亚总统巴沙尔·阿萨德会面，支持以全民公投新宪法和举行议会选举的方式解决危机。
《人民日报》评论文章表示，中国坚决反对通过武装干涉在任何国家实行政权更迭。
“如果西方国家继续像现在这样全力支持叙利亚反对派，那麽，最终大规模内战爆发、从而引致外国武装干预的可能就无法避免。”中国国际问题研究所所长曲星写道。
曲星认为，当时安理会叙利亚决议如果通过，叙利亚的冲突会比现在更惨烈。
“巴沙尔会因被逼到墙角而破釜沉舟，而反对派则因受到鼓舞而步步紧逼，叙利亚的冲突肯定比现在更惨烈。”（完）
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com