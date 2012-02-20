〔中国房地产〕房价"过快上涨"已遏制,"合理回归"须加力--新华

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透北京2月20日电---新华社周一发表文章称,中国房地产市场正进一步向调控预期的方向变化,房价"过快上涨"已得到遏制,但"合理回归"仍须加力.
新华视点文章并援引有关专家称,当前各级政府应凝聚楼市调控共识,防止"变相宽松";同时需加快保障房、房产税、个人购房信息平台等制度建设,避免未来房价再次出现"大起大落".
对於近日地方出现"为限价令松绑"的现象,中国房地产研究会副会长顾云昌表示,这些新情况出现,说明房地产调控已进入非常关键的时期,只能坚守、不能後退,如果松动,就有可能前功尽弃.
但顾云昌亦提醒,随着楼市调控持续深入,各级政府和房企、银行、中介等多方博弈会加剧,调控将面临更大考验.
报导并援引部分业内人士提出,如果楼市过度下行,也会带来不容忽视的影响.
"土地出让金收益中,用於保障房建设的有10%, 用於教育的有10%,用於农田水利的有10%,目前许多政策设计本身就对土地市场形成了很高的依赖度.如果土地市场长期偏冷,地方的财政压力就会非常大,"长三角地区一位地方官员称.
与此同时,一些开发商正考虑顺应调控要求,调整产品结构和销售策略.复地集团董事长张华称,今年将进一步加大中小套型普通商品房销售比重,并通过价格调整加快"跑量".
从近日一些地方尝试给楼市"松绑"均被叫停显示出,中国的房地产调控将会继续.芜湖市稍早出台微调政策,购自住普通商品房免契税获补贴,但随後宣布微调政策暂缓执行.
同时,去年四季度至今,已有10多个城市及部门在住房标准、公积金、土地等多方面对楼市政策作出"微调".除天津外,北京、上海、武汉等多个城市均已调整普通住房价格标准;合肥、南京等城市提高公积金贷款额度.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
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路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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