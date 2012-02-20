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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 13:23 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--2月20日(更新版)

(新增中石油集团企业发行信息)

  路透上海2月20日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年2月20日-2月24日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

    2/20      深    中科金财    002657       1,745         22.00       29.73      东北证券  2/23 
    2/21      深    吴通通讯    300292       1,670         12.00       23.67      东吴证券  2/24
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,481.66亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1399202]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构              发行时间     备注 

  上投摩根全球     上投摩根      中国银行     招商银行、招商证券等     2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元人民币)
  天然资源股票基金

  大成新锐         大成基金      农业银行     中国银行、宏源证券等     2/20-3/16
  产业股票基金

  国联安双力      国联安基金     建设银行     浦发银行、国泰君安等     2/20-3/16
  中小板综指分级基金

  中创400ETF       嘉实基金      工商银行     安信证券、渤海证券等     2/20-3/16

  嘉实中创400      嘉实基金      工商银行     中国银行、国泰君安等     2/20-3/16 
  ETF联接基金 

  金鹰持久回报     金鹰基金      邮储银行     建设银行、华泰证券等     2/20-3/16 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 

  国泰成长优选     国泰基金      招商银行     农业银行、宏源证券等     2/16-3/16
  股票基金

  中欧盛世成长     中欧基金      广发银行     民生银行、国泰君安等     2/15-3/16
  分级股票基金(LOF)

  诺德周期策略     诺德基金      中国银行     中信银行、长江证券等     2/13-3/16
  股票基金

  建信深证100      建信基金      交通银行     农业银行、国泰君安等     2/15-3/14
  指数增强基金

  景顺长城优信     景顺长城      中国银行     工商银行、海通证券等     2/6-3/13
  增利债券基金

  广发聚财信用     广发基金      工商银行     交通银行、申银万国等     2/13-3/9
  债券基金

  摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫  建设银行     交通银行、中信证券等     2/13-3/9
  主题优选股票基金

  中小板300成长ETF 国泰基金      中国银行     申银万国、上海证券等     1/30-3/9
 
  国泰中小板300    国泰基金      中国银行     交通银行、申银万国等     1/30-3/9
  成长ETF联接基金

  南方新兴消费增长 南方基金      工商银行     交通银行、海通证券等     2/7-3/7
  分级股票基金

  长安宏观策略     长安基金      邮储银行     交通银行、国泰君安等     2/2-3/7       
  股票基金

  汇添富逆向       汇 添 富      农业银行     建设银行、国泰君安等     2/7-3/7
  投资股票基金 

  民生加银中证     民生加银      建设银行     中国银行、国泰君安等     2/6-3/6
  主题指数基金

  中银信用增利     中银基金      中信银行     建设银行、国泰君安等     1/30-3/6
  债券基金(封闭期三年)(LOF)

  浙商聚潮新       浙商基金      民生银行     光大证券、上海证券等     2/6-3/5
  思维混合基金 

  中海上证380      中海基金      工商银行     交通银行、长江证券等     2/6-3/2
  指数基金

  东吴深证100指数  东吴基金      建设银行     交通银行、中银国际等     2/6-3/2
  增强基金(LOF)

  诺安新动力灵活   诺安基金      工商银行     建设银行、渤海证券等     2/2-2/29
  配置混合基金

  博时天颐债券基金 博时基金      工商银行     招商银行、国泰君安等     1/31-2/27

  华宝兴业医药     华宝兴业      建设银行     交通银行、平安证券等     1/30-2/24  
  生物优选股票基金 

  融通四季添利     融通基金      工商银行     交通银行、海通证券等     1/16-2/24 (募集份额上限为20亿份,不包括利息折算的份额)
  债券基金(封闭期二年)(LOF)

  富兰克林国海   国海富兰克林    农业银行     中国银行、中信建投等     1/4-2/20  (募集规模上限为5亿美元等值的人民币)
  亚洲机会股票基金(QDII)
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备    注
                (亿元)

  国开行         200       7年     浮息金融债      周二          一年定存基准
  进出口行       200       3年     固息金融债      周二
  国开行       至多200    10年     固息金融债      周四          2011年第20期10年品种增发债
  进出口行       200       5年     固息金融债      周四  
  铁道部         150       5年     中期票据        周四
 *中石油集团     200    7/15年     固息企业债      周四
  财政部         280      10年     固息国债      2/23-2/27  
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  4.国库现金定期存款到期
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     期数        到期金额(亿元)     期限      到期日  
  
  2011年第七期       300           六个月      周二
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
  --------------------------------------------------
  央票到期         正回购到期          合计

     20               --                20
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体            债券类型      到期本金规模   到期时间
                                       (亿元)

  武钢集团           短期融资券         60          周五

  注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日  解冻日

  中国交建  134,973.5      5.40       --            --              --      2/15    2/20 
  卡

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