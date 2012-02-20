《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--2月20日(更新版)

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
(新增中石油集团企业发行信息) 路透上海2月20日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年2月20日-2月24日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/20 深 中科金财 002657 1,745 22.00 29.73 东北证券 2/23 2/21 深 吴通通讯 300292 1,670 12.00 23.67 东吴证券 2/24 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,481.66亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1399202] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 上投摩根全球 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元人民币) 天然资源股票基金 大成新锐 大成基金 农业银行 中国银行、宏源证券等 2/20-3/16 产业股票基金 国联安双力 国联安基金 建设银行 浦发银行、国泰君安等 2/20-3/16 中小板综指分级基金 中创400ETF 嘉实基金 工商银行 安信证券、渤海证券等 2/20-3/16 嘉实中创400 嘉实基金 工商银行 中国银行、国泰君安等 2/20-3/16 ETF联接基金 金鹰持久回报 金鹰基金 邮储银行 建设银行、华泰证券等 2/20-3/16 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 国泰成长优选 国泰基金 招商银行 农业银行、宏源证券等 2/16-3/16 股票基金 中欧盛世成长 中欧基金 广发银行 民生银行、国泰君安等 2/15-3/16 分级股票基金(LOF) 诺德周期策略 诺德基金 中国银行 中信银行、长江证券等 2/13-3/16 股票基金 建信深证100 建信基金 交通银行 农业银行、国泰君安等 2/15-3/14 指数增强基金 景顺长城优信 景顺长城 中国银行 工商银行、海通证券等 2/6-3/13 增利债券基金 广发聚财信用 广发基金 工商银行 交通银行、申银万国等 2/13-3/9 债券基金 摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫 建设银行 交通银行、中信证券等 2/13-3/9 主题优选股票基金 中小板300成长ETF 国泰基金 中国银行 申银万国、上海证券等 1/30-3/9 国泰中小板300 国泰基金 中国银行 交通银行、申银万国等 1/30-3/9 成长ETF联接基金 南方新兴消费增长 南方基金 工商银行 交通银行、海通证券等 2/7-3/7 分级股票基金 长安宏观策略 长安基金 邮储银行 交通银行、国泰君安等 2/2-3/7 股票基金 汇添富逆向 汇 添 富 农业银行 建设银行、国泰君安等 2/7-3/7 投资股票基金 民生加银中证 民生加银 建设银行 中国银行、国泰君安等 2/6-3/6 主题指数基金 中银信用增利 中银基金 中信银行 建设银行、国泰君安等 1/30-3/6 债券基金(封闭期三年)(LOF) 浙商聚潮新 浙商基金 民生银行 光大证券、上海证券等 2/6-3/5 思维混合基金 中海上证380 中海基金 工商银行 交通银行、长江证券等 2/6-3/2 指数基金 东吴深证100指数 东吴基金 建设银行 交通银行、中银国际等 2/6-3/2 增强基金(LOF) 诺安新动力灵活 诺安基金 工商银行 建设银行、渤海证券等 2/2-2/29 配置混合基金 博时天颐债券基金 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 1/31-2/27 华宝兴业医药 华宝兴业 建设银行 交通银行、平安证券等 1/30-2/24 生物优选股票基金 融通四季添利 融通基金 工商银行 交通银行、海通证券等 1/16-2/24 (募集份额上限为20亿份,不包括利息折算的份额) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 中国银行、中信建投等 1/4-2/20 (募集规模上限为5亿美元等值的人民币) 亚洲机会股票基金(QDII) ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注 (亿元) 国开行 200 7年 浮息金融债 周二 一年定存基准 进出口行 200 3年 固息金融债 周二 国开行 至多200 10年 固息金融债 周四 2011年第20期10年品种增发债 进出口行 200 5年 固息金融债 周四 铁道部 150 5年 中期票据 周四 *中石油集团 200 7/15年 固息企业债 周四 财政部 280 10年 固息国债 2/23-2/27 ======================================================================================== 4.国库现金定期存款到期 ---------------------------------------------------------------------------------------- 期数 到期金额(亿元) 期限 到期日 2011年第七期 300 六个月 周二 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 20 -- 20 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 武钢集团 短期融资券 60 周五 注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 中国交建 134,973.5 5.40 -- -- -- 2/15 2/20 卡
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com