《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--2月20日(更新版)

(新增中石油集团企业发行信息) 路透上海2月20日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年2月20日-2月24日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/20 深 中科金财 002657 1,745 22.00 29.73 东北证券 2/23 2/21 深 吴通通讯 300292 1,670 12.00 23.67 东吴证券 2/24 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,481.66亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1399202] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 上投摩根全球 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元人民币) 天然资源股票基金 大成新锐 大成基金 农业银行 中国银行、宏源证券等 2/20-3/16 产业股票基金 国联安双力 国联安基金 建设银行 浦发银行、国泰君安等 2/20-3/16 中小板综指分级基金 中创400ETF 嘉实基金 工商银行 安信证券、渤海证券等 2/20-3/16 嘉实中创400 嘉实基金 工商银行 中国银行、国泰君安等 2/20-3/16 ETF联接基金 金鹰持久回报 金鹰基金 邮储银行 建设银行、华泰证券等 2/20-3/16 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 国泰成长优选 国泰基金 招商银行 农业银行、宏源证券等 2/16-3/16 股票基金 中欧盛世成长 中欧基金 广发银行 民生银行、国泰君安等 2/15-3/16 分级股票基金(LOF) 诺德周期策略 诺德基金 中国银行 中信银行、长江证券等 2/13-3/16 股票基金 建信深证100 建信基金 交通银行 农业银行、国泰君安等 2/15-3/14 指数增强基金 景顺长城优信 景顺长城 中国银行 工商银行、海通证券等 2/6-3/13 增利债券基金 广发聚财信用 广发基金 工商银行 交通银行、申银万国等 2/13-3/9 债券基金 摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫 建设银行 交通银行、中信证券等 2/13-3/9 主题优选股票基金 中小板300成长ETF 国泰基金 中国银行 申银万国、上海证券等 1/30-3/9 国泰中小板300 国泰基金 中国银行 交通银行、申银万国等 1/30-3/9 成长ETF联接基金 南方新兴消费增长 南方基金 工商银行 交通银行、海通证券等 2/7-3/7 分级股票基金 长安宏观策略 长安基金 邮储银行 交通银行、国泰君安等 2/2-3/7 股票基金 汇添富逆向 汇 添 富 农业银行 建设银行、国泰君安等 2/7-3/7 投资股票基金 民生加银中证 民生加银 建设银行 中国银行、国泰君安等 2/6-3/6 主题指数基金 中银信用增利 中银基金 中信银行 建设银行、国泰君安等 1/30-3/6 债券基金(封闭期三年)(LOF) 浙商聚潮新 浙商基金 民生银行 光大证券、上海证券等 2/6-3/5 思维混合基金 中海上证380 中海基金 工商银行 交通银行、长江证券等 2/6-3/2 指数基金 东吴深证100指数 东吴基金 建设银行 交通银行、中银国际等 2/6-3/2 增强基金(LOF) 诺安新动力灵活 诺安基金 工商银行 建设银行、渤海证券等 2/2-2/29 配置混合基金 博时天颐债券基金 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 1/31-2/27 华宝兴业医药 华宝兴业 建设银行 交通银行、平安证券等 1/30-2/24 生物优选股票基金 融通四季添利 融通基金 工商银行 交通银行、海通证券等 1/16-2/24 (募集份额上限为20亿份,不包括利息折算的份额) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 中国银行、中信建投等 1/4-2/20 (募集规模上限为5亿美元等值的人民币) 亚洲机会股票基金(QDII) ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注 (亿元) 国开行 200 7年 浮息金融债 周二 一年定存基准 进出口行 200 3年 固息金融债 周二 国开行 至多200 10年 固息金融债 周四 2011年第20期10年品种增发债 进出口行 200 5年 固息金融债 周四 铁道部 150 5年 中期票据 周四 *中石油集团 200 7/15年 固息企业债 周四 财政部 280 10年 固息国债 2/23-2/27 ======================================================================================== 4.国库现金定期存款到期 ---------------------------------------------------------------------------------------- 期数 到期金额(亿元) 期限 到期日 2011年第七期 300 六个月 周二 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 20 -- 20 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 武钢集团 短期融资券 60 周五 注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 中国交建 134,973.5 5.40 -- -- -- 2/15 2/20 卡