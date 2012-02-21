《交易视点》海龙再被降评未引恐慌,中国低评级信用债仍有机会--中信

路透上海2月21日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为，山东海龙被第三次降级未引发市场恐慌。行情演变将继续向低评级债券倾斜，信用风险偏好将继续上升。

**信用风险担忧进一步缓解**

2月15日，联合资信将山东海龙主体信用评级由BB+下调至CCC，并未引起市场对低等级债信用风险的过度担忧。

此外云投集团新重组方案尘埃落定，对投资者保护力度明显加强。预计在示范效应下，未来城投公司将不会再出现核心资产划转的事件，对於城投公司信用风险的缓解明显有利。

**低评级企业再融资环境进一步回暖**

央行四季度货币政策执行报告中要求有效防范系统性金融风险，明确表态“守住不发生区域性系统性风险的底线”。

监管层对平台贷款的有条件展期政策及地方政府的配合和支持，使得平台贷款的再融资风险有望得到明显的缓解。

票据直贴利率大幅下降，已低於同期贷款利率。以长三角为例，1月初利率高达8%，春节前也曾高达7.3%，但节後则大幅降至5.7%，明显低於6个月贷款利率6.1%，接近2011年4月份升息前的水平。

四季度金融机构贷款平均利率和利率上浮贷款占比均出现紧缩政策以来首次下降。表明以CPI为调控目标的货币政策和信贷调控已经出现松动，利率上浮贷款占比和贷款平均利率基本见顶，企业融资环境尤其是中小、低等级企业的融资环境将会出现趋势性好转，这有助於缓解对低等级企业再融资及违约风险的担忧。

**信用风险偏好将继续上升**

行情演变继续向低评级债券倾斜，信用风险偏好将继续上升。存款准备金率再次下降，使前期过度紧张的流动性会有明显缓解，短期内关联度较高的高等级短融和中票收益率均会出现下降，预计幅度最多15bp左右，曲线呈现陡峭化下行趋势。

未来政策主基调从控通胀转向保增长，对利率及高等级债而言部分压制其收益率下降空间，建议在收益率下降过程中减仓并向中低评级债转移。

对低评级债而言，流动性宽松同样会刺激其收益率出现下行，而保增长的政策也利於信用风险的缓解。央行“守住不发生区域性系统性风险的底线”的表态，以及平台贷款有条件展期、金融机构贷款平均利率和利率上浮贷款占比见顶回落等，表明包括城投公司在内的低评级企业的融资环境进一步改善，投资者的信用风险偏好将继续上升。

我们仍然认为中低等级产品投资价值优於高等级产品，尤其是城投债在“平台贷款有条件展期”这一定点政策的刺激下，收益率可能将有一定幅度下降，投资者可以关注此类产品的交易性机会。(完)

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