欧盟逐步取消对缅甸制裁,支持进一步民主改革

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
(本文由路透中文网编译)
路透布鲁塞尔2月17日电---欧盟周五取消了对缅甸总统吴登盛(Thein Sein)和其他高官的旅行限制，对缅甸政府实施民主改革作出回馈。
欧盟外交事务和安全政策高级代表阿什顿(Catherine Ashton)还表示，将进一步放宽对缅甸的制裁。欧盟针对缅甸的制裁包括冻结近千家缅甸企业和机构的资产，对数以百计的官员设限令，以及武器禁运和投资禁令。
阿什顿在声明中表示：“我们见证了历史性的改变……我们强烈支持缅甸当局继续这一进程。”
阿什顿表示，欧盟将在4月前评估对缅甸的制裁政策，且可能采取进一步措施，这部分将取决於缅甸议会补选结果。
“在议会补选结束後，我将在4月访问缅甸，我希望在4月份前有机会完成对缅甸制裁政策的评估，并在欧盟层面就我所希望的改革进程作出回应决定。”
世界银行周四表示，该机构正处於回归缅甸过程中，反映出西方国家对缅甸重归国际社会的日益认可。
亚洲开发银行等其他跨国银行也开始采取初步措施，恢复与缅甸的接触，美国也放宽了若干限制。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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