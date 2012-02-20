〔路透基点〕中国国银金融租赁寻求2亿美元三年期在岸贷款--RLPC

路透香港2月20电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,中国国银金融租赁有限公司正寻求2亿美元三年期在岸贷款,以用於运营资本.

据称渣打银行为其主办行,但未联系到该行进行置评.

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码450个基点,但消息人士称在本月稍晚该贷款正式启动之前,条款还可能发生变化.

中国国家开发银行持有国银金融租赁88.95%的股份.

国银金融租赁2010年曾通过其离岸飞机租赁部门寻求2亿美元五年期定期贷款,是次贷款由瑞士信贷负责安排,利率为较Libor加码120个基点.(完)