《专栏》人民币汇率市场化改革应优於形成机制改革

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)
撰稿 陈涛/汤亚键
如同提升股票内在价值主要依赖上市公司控股股东,普通投资者更为关心股票价格涨涨跌跌,对股票的基本面提不起兴趣来一样,外汇市场的参与者和汇率的价格变动利益攸关,对汇率的价格变动比较重视,鲜有人关心人民币内在价值提升.
汇率是不同货币之间的比价,是互照"镜子"的结果.虽说货币这种商品比较特殊,但仍然能够通过外汇交易市场,按照价值规律,遵循供求关系找到它的市场价格,这种形成汇率市场价格的机制就是汇率的市场机制.
汇率是外汇市场供求双方搏弈的结果,按说市场给出的答案,供需双方理应接受,为什麽人民币汇率却屡屡引起轩然大波,争议不断呢?
2005年7月21日启动了汇率形成机制改革,在人民币汇率"主动性、可控性、渐进性"的指导原则下,人民币汇率拉开了渐进式的缓慢升值改革序幕.
时间长达七年的渐进式升值,随着我国经济规模跃居世界第二,经济融入世界的程度加深,其负面作用越来越明显,要求形成市场化汇率的呼声也越来越高.但对於如何进行汇率市场化改革,大多却语焉不详.
在产业结构上,渐进式的汇率升值对市场发出了失真的价格信号,劳动力、土地资源等生产要素加速流向外贸型企业,形成巨额贸易顺差的路径依赖;在分配上,形成了一批在渐进式升值中获利的经济实体,包括进入国内市场逐利的热钱,依赖于低技术、低环保、低成本的外向劳动力密集型产业,使汇率市场化改革的难度与日俱增.
而在货币政策上,渐进式的升值积累了长期的刚性外汇供给,阻断了外汇在国内的双向流动通道,使外汇储备单向流向央行,并诱发货币被动超发,引发通货膨胀等等.
"渐进式升值"在完成其历史使命的同时,已经垂垂老矣,汇率改革需要新的思路和新的方式来推进.
汇率市场化不仅仅是升值幅度"够不够"的问题,更须关注汇率市场化机制的建立,把汇率的定价权交给市场.前者处於动态变化中,除了市场,没有人知道人民币汇率的正确估值,而後者是衡量汇率价格能否为市场接受的标准.
**理清汇率问题的"四个之争"**
该如何推进汇率市场化呢?要回答这个问题,必须先要厘清"四个之争",解决外汇市场供求基础、汇率竞价、市场的活跃程度、透明度的深层次矛盾.
第一、厘清货币政策"币值稳定"与汇改"渐进式升值"之争,释放真实的外汇需求,改善外汇供求市场.
无论是在理论上或是在实践中,央行将"币值稳定"和"渐进式升值"作为货币政策目标,均是"鱼"和"熊掌"不可兼得,二者只能选择其一.
"渐进式升值"就意味着人民币只能紧盯美元缓慢爬行,人民币汇率就无法正视自身价值变化,就无法正视外汇供需双方变化,就无法摆脱中国货币政策受制於他国货币政策的现实.
汇率是"互照镜子"的结果,货币政策应回到"管理通胀,保持币值稳定"的货币政策目标上来,放弃"渐进式升值"原则,消除人民币升值预期,改变外汇单向流入央行的预期,释放市场被"渐进式升值"扭曲的外汇需求潜能,改善形成汇率市场机制的基础.
在消除外汇流入增量,盘活央行外储存量上可以实行从易到难,即先鼓励藏汇于民,促使外汇在国内流动,条件成熟後,再放松资本项目的部分管制,实现国内国外的双向流动.
其次,厘清中间价的透明度与保障外储安全之争,改进做市商制度,增强汇率市场化的透明度.
当前的做市商制度存在诸多缺陷:
第一、透明度不够.央行为规避外储资产风险,避免国际市场游资猎杀,从未对外公布一篮子货币外汇权重,在确定外汇当日中间价时,询价的透明度和一篮子的货币权重透明度广为市场质疑.
第二、外汇市场交易活跃度不够,很难测试真实的汇率价格.目前参与上海外汇交易中心交易的做商市仅为44家,2010年中国外汇日均成交量仅为200亿美元,占全球日均交易量的0.5%,不仅远落在日本、香港、新加坡之後,甚至远远低於印度.外汇交易不活跃,有价少市的问题突出.
第三是外汇中间价由中国外汇交易中心公布,汇率不是由供需双方的自主出价形成.
下阶段应进一步放宽做市商资格,扩大其参与度,增强外汇市场交易活跃性,汇率市场化的透明度提高了,汇率方能发挥价格型货币政策工具的作用.
再者,厘清汇率改革一步到位与扩大波动幅度的路径之争,列出汇率市场化改革时间表,为央行干预汇率设定一个宽幅振荡的边界.
汇率市场化是必然的趋势,也是多方的共识,在路径选择上,"渐进式"改革需要明列一个时间表,告别缓慢升值时代,最终快速向市场回归.
其进程有二种路径选择.一是将人民币升值一次到位,然後市场选择涨跌.这种路径在现实缺乏可操作性,没有人或者是经济模型能给得出让人信服的汇率正确估值.
另一种是扩大每日人民币中间价的汇率上下限波动幅度,改变目前每天仅允许其围绕中间价上下浮动千分之五的小区值,逐步通过市场选择汇价中枢值.
央行应为干预汇率波动设定边界,在边界内增强其上下波动的容忍度.
最後,厘清人民币汇率市场化改革和人民币国际化的先後次序,使人民币国际化不但能"走得出",而且"留得住".
时下人民币国际化沸沸扬扬,但实际效果不理想.许多专家提出建议,要尽快推出人民币国际化,尽快在国际市场分享人民币红利.
人民币国际化就不可避免地要逐步放开资本项目,但在汇率市场化程度不高的情况下,即使放开资本项目,人民币也很难"走得出","留得住",反而会诱导资本流入.
因此,人民币国际化必须要明确次序,在优先考虑完善汇率市场化的前提下,通过汇率市场化来推进人民币国际化.
此外,汇率市场化还必须加快人民币离岸市场建设,增加离岸市场数量,扩大人民币在境外竞价;增加香港清算行的人民币、美元清算额度,使人民币能够接受国际市场的洗礼,为人民币国际化打下坚实基础.(完)
(作者分别就职于国家外汇管理局湖北省分局、中国人民银行黄冈市中心支行)
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