澳洲经济指标总览--2月20日

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 12月 -0.1% 持平 2月29日
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 1月 +46.3 -29.3 3月8日
--全职 +12.3 +24.5
--兼职 +34 -53.8
失业率 5.1% 5.2%
就业参与率 65.3% 65.2%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第三季 赤字5.637 赤字6.660 3月6日
商品与服务贸易收支 顺差6.801 顺差6.218
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第三季 +1.0% +1.4% 3月7日
(较上年同期) +2.5% +1.4%
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差17.09 顺差13.43 3月9日
出口(较前月) +2% 持平
进口(较前月) +1% 持平
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第四季 +2.5% 持平 4月20日
出口物价(较前季) -1.5% +4.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第四季 持平 +0.2% 4月25日
(较上年同期) +3.1% +3.3%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4% (完)
--整理 丁琦
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