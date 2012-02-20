南苏丹调查中国企业是否协助苏丹窃取其石油

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
(本文由路透中文网编译)
路透朱巴2月17日电---南苏丹周五表示，已启动法律程序，追查因过境费问题遭邻国苏丹扣留并出售的石油，并将调查中国石油企业是否牵涉其中。
南苏丹出口原油需取道苏丹，但双方未就石油过境费达成协议，苏丹以此为由扣留了部分南苏丹石油。行业消息人士告知路透，苏丹至少已经卖掉了一批船货。
南苏丹作出的回应是全面停止石油生产，该国往常日产量为35万桶。南苏丹指控苏丹去年12月以来扣留了其600万桶原油。
“石油部已通知司法部，并通过国际法律顾问发布法律公告，追查这些被窃石油的下落。”南苏丹政府发言人Barnaba Marial Benjamin对记者称。
Benjamin还表示，南苏丹政府正调查在苏丹的中国石油企业是否曾协助苏丹扣留原油。
“若调查证实如此，南苏丹政府肯定会采取行动。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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