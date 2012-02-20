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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 13:39 BJT

〔澳洲股市〕受资源股带动收高1.4%,此前中国祭出刺激经济之举

路透墨尔本2月20日电---澳洲股市周一收高1.4%,受资源股强劲涨势带动.此前中国下调银行存款准备金率,以刺激经济成长.

中国此举释放出的信贷能力估计可达3,500-4,000亿元人民币(556-635亿美元).

必和必拓(BHP.AX)与力拓(RIO.AX)双双涨逾2%.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数收高60.2点,报4,256.1点,尽数扳回上周跌幅.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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