版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 13:47 BJT

〔中国钢铁〕中钢协预估2月上旬全国粗钢日产170.45万吨,旬环比增1.9%

路透北京2月20日电---中国钢铁工业协会最新旬报称,预估2月上旬全国粗钢日均产量为170.45万吨,较1月下旬环比增长1.91%.

中国联合钢铁网(www.custeel.com)援引中钢协数据显示,2月上旬重点企业粗钢日均产量为156.45万吨,较1月下旬环比增长5.55%.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐