〔路透基点〕阿里巴巴集团今日将签署30亿美元贷款--RLPC

路透香港2月20电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,中国电子商务公司阿里巴巴集团今天将签署30亿美元的贷款,以确保将其香港上市公司私有化所需的资金.

澳新银行(澳盛银行,ANZ)、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰控股和瑞穗实业银行等六家银行已各自包销5亿美元,筹得资金将用於阿里巴巴集团的香港上市公司阿里巴巴(Alibaba.com)私有化,而不是用於回购雅虎所持的40%阿里巴巴集团股份.

消息人士称,一旦贷款案签署,阿里巴巴集团的顾问--瑞士信贷和德意志银行将提供一份文件,称阿里巴巴实行私有化的资金已有保证.根据这份文件,香港证交所将批准阿里巴巴私有化进程.

阿里巴巴料将於周三宣布私有化,该公司未来数日内将公布第四季业绩.阿里巴巴集团目前持有阿里巴巴73%的股权.

阿里巴巴自2月9日停牌,等待公告出炉.

据之前报导,是项融资案将由两部分组成,一部分是20亿美元的12个月过渡性贷款,另一部分是10亿美元的三年期定期贷款.

筹得资金原本计划用於回购雅虎持有的阿里巴巴集团部分股票.但雅虎和阿里巴巴的谈判上周陷入僵局,令双方价值170亿美元的资产互换交易面临问题,该交易完成後雅虎将对阿里巴巴集团持股比例将降至15%.

私有化并不是阿里巴巴集团回购雅虎持股的条件或先决条件.

这笔贷款规模的最初目标为40亿美元,削减规模是为了吸引更多银行参与.是次贷款的期限和价格尚未敲定.阿里巴巴集团最初寻求的是三年期贷款,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约450个基点的.(完)