〔路透基点〕阿里巴巴集团今日将签署30亿美元贷款--RLPC

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透香港2月20电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,中国电子商务公司阿里巴巴集团今天将签署30亿美元的贷款,以确保将其香港上市公司私有化所需的资金.
澳新银行(澳盛银行,ANZ)、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰控股和瑞穗实业银行等六家银行已各自包销5亿美元,筹得资金将用於阿里巴巴集团的香港上市公司阿里巴巴(Alibaba.com)私有化,而不是用於回购雅虎所持的40%阿里巴巴集团股份.
消息人士称,一旦贷款案签署,阿里巴巴集团的顾问--瑞士信贷和德意志银行将提供一份文件,称阿里巴巴实行私有化的资金已有保证.根据这份文件,香港证交所将批准阿里巴巴私有化进程.
阿里巴巴料将於周三宣布私有化,该公司未来数日内将公布第四季业绩.阿里巴巴集团目前持有阿里巴巴73%的股权.
阿里巴巴自2月9日停牌,等待公告出炉.
据之前报导,是项融资案将由两部分组成,一部分是20亿美元的12个月过渡性贷款,另一部分是10亿美元的三年期定期贷款.
筹得资金原本计划用於回购雅虎持有的阿里巴巴集团部分股票.但雅虎和阿里巴巴的谈判上周陷入僵局,令双方价值170亿美元的资产互换交易面临问题,该交易完成後雅虎将对阿里巴巴集团持股比例将降至15%.
私有化并不是阿里巴巴集团回购雅虎持股的条件或先决条件.
这笔贷款规模的最初目标为40亿美元,削减规模是为了吸引更多银行参与.是次贷款的期限和价格尚未敲定.阿里巴巴集团最初寻求的是三年期贷款,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约450个基点的.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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