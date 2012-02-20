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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 14:01 BJT

〔日本经济〕央行对於新物价目标的看法与安住淳一致--总裁白川方明

路透东京2月20日电---日本央行总裁白川方明周一表示,央行对於新物价目标的看法与财务大臣安住淳一致.安住淳此前表示,物价目标"实际上"就是通胀目标.

白川方明亦强调,央行决心维持超宽松的货币政策,直至消费者通胀率有望达到1%.

"我们的立场很明确,我们将大力放宽货币政策,直至1%的通胀率有望实现."他在议会表示.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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