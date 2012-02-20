更正:****日韩经济指标预测--2月20日-2月27日****

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
(更正:因原文单位有误,日本贸易收支预估值应为"14,680亿日圆",非"1,468亿日圆".)
路透2月20日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月20日当周---------------------------------
2月19日(日)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 逆差14,680 逆差2,051
出口(较上年同期) -9.5% -8.0%
进口(较上年同期) +9.5% +8.1%
2月20日(一)
暂无重要数据.
2月21日(二)
暂无重要数据.
2月22日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 负5
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 10,083
外资投资日本股市(亿日圆) -- 1,288
2月23日(四)
2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 98
2月24日(五)
暂无重要数据.
--------------------------------2月27日当周---------------------------------
2月27日(一)
2300 韩国经常账(亿美元) 1月 顺差55.5
2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.5% (完)
--编译 李春喜;审校 戴素萍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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