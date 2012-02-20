版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 13:51 BJT

〔台湾股市〕收高0.77%,但鸿海精密股价下跌

路透台北2月20日电---台湾股市周一收高0.77%,塑胶类指数.TPLI和化学工业类指数.TCEI等防御类股涨幅居前,抵消了鸿海精密(2317.TW)的跌势.

加权股价指数.TWII上升60.46点,报7,954.82点,上交易日收高0.83%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐