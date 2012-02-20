〔背景资料〕中国高层官员近期针对经济宏观政策言论一览

路透2月20日电---在2012年"稳中求进"的基调下,中国政府通过稳健货币政策和积极财政政策的组合搭配,冀望实现稳增长和抗通胀的双重目标.

目前,中国居民消费价格指数(CPI)涨幅虽已进入整体回落的预期通道但反弹压力仍存;同时,GDP(国内生产总值)增速亦将面临连续五个季度的下滑.宏观政策料将在微调基础上继续伺机而动,政府高层一言一行均牵动市场神经.

中国人民银行18日晚间宣布,自2012年2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.这是今年以来中国央行首次下调存款准备金率,距离上次下调不到三个月时间.

以下为中国高层官员近期针对经济宏观政策的言论一览.

--国家副主席习近平,2012年2月18日

今年中国经济社会发展的总基调是"稳中求进",经济增速不会出现大幅下滑,中国的发展仍处於重要战略机遇期.

中国经济发展增速有所回落,在很大程度上是在加强宏观调控过程中主动调控的结果,同时外需明显减弱、国内投资需求有所放缓、居民消费增长难度加大,也对经济增长存在一定影响.

从今年起,我们适当调低了经济增长速度预期目标,这有利於缓解物价、能源资源、环境等方面压力,也有利於加快转变经济发展方式、切实提高经济发展质量和效益.[ID:nCN1398682]

--副主席习近平,2012年2月17日

今年中国经济将继续保持平稳较快发展,不会出现硬着陆.

希望美方继续为中国企业赴美投资创造公平、便利的环境,避免政治因素干扰经济合作,增强中国企业对美投资的信心.

--中国人民银行行长周小川,2012年2月15日

支持欧元区采取的各项改革措施,中国将以安全性、保值性和增值性的原则继续投资欧债,将通过IMF和EFSF在化解欧债危机中发挥更大作用.

中国对欧元区成员国化解债务问题有信心,对欧元亦有信心,欧元经受住全球金融危机和欧债危机的考验.[ID:nCN1390294]

--中国国务院总理温家宝,2012年2月14日

中国已做好了加大参与解决欧债问题力度的准备.我们愿与欧方密切沟通与协作.[ID:nCN1389712]

--中国投资公司(CIC)董事长楼继伟,2012年2月13日

欧洲政府债券并非中投这样长期投资者的理想投资标的.

如果对欧洲进行新的投资,投资方向将会考虑工业或其他实体资产,而非公债.[ID:nCN1385320]

--中国国务院总理温家宝,2012年2月6-10日

今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.

促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.[ID:nCN1383984]

--中国国务院总理温家宝,2012年2月3-4日

面对严峻形势,中国的进出口政策要总体保持稳定,且政策调整应鼓励性的多於限制性.

面对严峻形势,中国企业要特别注重提升竞争力,包括加大研发力度,培育自主品牌,调整出口结构,开辟新的市场,同时强调坚持改革开放绝不动摇.[ID:nCN1370292]

--中国国务院总理温家宝,2012年2月1日

将完善财税支持政策,扩大中小企业专项资金规模,中央财政安排150亿元设立中小企业发展基金,且政府采购安排一定比例专门面向小型微型企业.

要加快推进营业税改征增值税试点,完善结构性减税政策;并对小型微型企业三年内免征部分管理类、登记类和证照类行政事业性收费.[ID:nCN1363930]

--中国国务院总理温家宝,2012年1月31日

当前要继续严格执行并逐步完善抑制投机投资性需求的政策措施,促进房价合理回归.

当前要保持投资稳定增长,继续加强对实体经济特别是中小企业的信贷支持.[ID:nCN1360562]

--中国国务院总理温家宝,2012年1月30日

中国将进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.

民间借贷是正规金融的补充,有一定的积极作用.

中国要切实打破垄断,放宽准入,鼓励、引导和规范民间资本进入金融服务领域,参与银行、证券、保险等金融机构改制和增资扩股.[ID:nCN1356716]

--中国国务院总理温家宝,2012年1月6-7日

坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱. [ID:nCN1325414]

--中国国务院副总理李克强,2011年12月26日

2012年继续实施积极的财政政策,在总量上要保持适度的财政赤字和国债规模,中央财政支出增幅预计还会超过2011年.

在结构上要更加突出重点:积极推动扩大内需,积极促进结构调整和改革,积极保障和改善民生,切实保证重点领域支出需要.[ID:nCN1309130]

--中国银监会主席尚福林,2011年12月26日

银行要强化风险控制,加强对实体经济、特别是小微企业的金融服务.[ID:nCN1309032]

--财政部部长谢旭人,2011年12月25日

2012年将扩大营业税改征增值税改革试点,且稳步推进房产税改革试点等.[ID:nCN1305656]

--中国国家发展改革委员会主任张平,2011年12月16日

2012年要把保障性安居工程建设摆在突出重要位置,加强与建设、财政、金融、国土等部门的协同配合,并要继续严格执行抑制投机、投资性需求的政策措施.[ID:nCN1290756]

--中国商务部部长陈德铭,2011年12月15日

尽管面临全球经济增长放缓的压力,希望2012年中国进出口均实现增长.

2012年全球经济增长势头和影响将减弱,发达国家市场规模也将缩水,因此我们无法对2012年中国出口形势太过乐观.[ID:nCN1288894]

--中国央行行长周小川,2011年12月15日

金融业应加大对实体经济的支持.但需要对实体经济与非实体经济加以区别,也需要对脱离实体经济的金融工具加强监管.

2012年经济工作的重点在於扩大内需、发展实体经济、改革创新以及改善民生.[ID:nCH0090665]

--中国外交部部长杨洁篪,2011年12月7日

中方对欧洲和欧元有信心,将与国际社会一道,继续以各种方式支持欧盟为应对主权债务问题所作的努力.[ID:nCN1270342]

--中国国务院副总理王岐山,2011年12月3-4日

当前严峻复杂的世界经济形势必然导致全球总需求不足,在此情况下,中国要继续保持外贸政策的稳定性和连续性,积极扩大进口,减轻进出口企业税费.[ID:nCN1261000]

--中国商务部部长陈德铭,2011年12月2日

中国更愿意将持有的美国国债转化为对美的投资,而这种投资能更好地解决美国的就业问题.

将开拓新的合作领域,中美在节能环保、信息技术、生物医药、高端制造业等都有良好的合作的前景;并加强中美在基础设施建设方面的合作.[ID:nCN1260576]

--中国国务院总理温家宝,2011年11月6日

这里我特别要强调,房地产市场调控绝不可以有丝毫动摇.我们的目标是既要使房价回归到合理的水平,同时又促进房地产业持续健康发展.[ID:nCN1205828]

--中国国务院总理温家宝,2011年10月24-25日

要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.

要保持货币信贷总量的合理增长.信贷政策要与产业政策更好结合,做好"有保有压",保证国家重点在建和续建项目的资金需要.[ID:nCN1174156](完)