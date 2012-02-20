〔背景资料〕中国高层官员近期针对经济宏观政策言论一览

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透2月20日电---在2012年"稳中求进"的基调下,中国政府通过稳健货币政策和积极财政政策的组合搭配,冀望实现稳增长和抗通胀的双重目标.
目前,中国居民消费价格指数(CPI)涨幅虽已进入整体回落的预期通道但反弹压力仍存;同时,GDP(国内生产总值)增速亦将面临连续五个季度的下滑.宏观政策料将在微调基础上继续伺机而动,政府高层一言一行均牵动市场神经.
中国人民银行18日晚间宣布,自2012年2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.这是今年以来中国央行首次下调存款准备金率,距离上次下调不到三个月时间.
以下为中国高层官员近期针对经济宏观政策的言论一览.
--国家副主席习近平,2012年2月18日
今年中国经济社会发展的总基调是"稳中求进",经济增速不会出现大幅下滑,中国的发展仍处於重要战略机遇期.
中国经济发展增速有所回落,在很大程度上是在加强宏观调控过程中主动调控的结果,同时外需明显减弱、国内投资需求有所放缓、居民消费增长难度加大,也对经济增长存在一定影响.
从今年起,我们适当调低了经济增长速度预期目标,这有利於缓解物价、能源资源、环境等方面压力,也有利於加快转变经济发展方式、切实提高经济发展质量和效益.[ID:nCN1398682]
--副主席习近平,2012年2月17日
今年中国经济将继续保持平稳较快发展,不会出现硬着陆.
希望美方继续为中国企业赴美投资创造公平、便利的环境,避免政治因素干扰经济合作,增强中国企业对美投资的信心.
--中国人民银行行长周小川,2012年2月15日
支持欧元区采取的各项改革措施,中国将以安全性、保值性和增值性的原则继续投资欧债,将通过IMF和EFSF在化解欧债危机中发挥更大作用.
中国对欧元区成员国化解债务问题有信心,对欧元亦有信心,欧元经受住全球金融危机和欧债危机的考验.[ID:nCN1390294]
--中国国务院总理温家宝,2012年2月14日
中国已做好了加大参与解决欧债问题力度的准备.我们愿与欧方密切沟通与协作.[ID:nCN1389712]
--中国投资公司(CIC)董事长楼继伟,2012年2月13日
欧洲政府债券并非中投这样长期投资者的理想投资标的.
如果对欧洲进行新的投资,投资方向将会考虑工业或其他实体资产,而非公债.[ID:nCN1385320]
--中国国务院总理温家宝,2012年2月6-10日
今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.
促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.[ID:nCN1383984]
--中国国务院总理温家宝,2012年2月3-4日
面对严峻形势,中国的进出口政策要总体保持稳定,且政策调整应鼓励性的多於限制性.
面对严峻形势,中国企业要特别注重提升竞争力,包括加大研发力度,培育自主品牌,调整出口结构,开辟新的市场,同时强调坚持改革开放绝不动摇.[ID:nCN1370292]
--中国国务院总理温家宝,2012年2月1日
将完善财税支持政策,扩大中小企业专项资金规模,中央财政安排150亿元设立中小企业发展基金,且政府采购安排一定比例专门面向小型微型企业.
要加快推进营业税改征增值税试点,完善结构性减税政策;并对小型微型企业三年内免征部分管理类、登记类和证照类行政事业性收费.[ID:nCN1363930]
--中国国务院总理温家宝,2012年1月31日
当前要继续严格执行并逐步完善抑制投机投资性需求的政策措施,促进房价合理回归.
当前要保持投资稳定增长,继续加强对实体经济特别是中小企业的信贷支持.[ID:nCN1360562]
--中国国务院总理温家宝,2012年1月30日
中国将进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.
民间借贷是正规金融的补充,有一定的积极作用.
中国要切实打破垄断,放宽准入,鼓励、引导和规范民间资本进入金融服务领域,参与银行、证券、保险等金融机构改制和增资扩股.[ID:nCN1356716]
--中国国务院总理温家宝,2012年1月6-7日
坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱. [ID:nCN1325414]
--中国国务院副总理李克强,2011年12月26日
2012年继续实施积极的财政政策,在总量上要保持适度的财政赤字和国债规模,中央财政支出增幅预计还会超过2011年.
在结构上要更加突出重点:积极推动扩大内需,积极促进结构调整和改革,积极保障和改善民生,切实保证重点领域支出需要.[ID:nCN1309130]
--中国银监会主席尚福林,2011年12月26日
银行要强化风险控制,加强对实体经济、特别是小微企业的金融服务.[ID:nCN1309032]
--财政部部长谢旭人,2011年12月25日
2012年将扩大营业税改征增值税改革试点,且稳步推进房产税改革试点等.[ID:nCN1305656]
--中国国家发展改革委员会主任张平,2011年12月16日
2012年要把保障性安居工程建设摆在突出重要位置,加强与建设、财政、金融、国土等部门的协同配合,并要继续严格执行抑制投机、投资性需求的政策措施.[ID:nCN1290756]
--中国商务部部长陈德铭,2011年12月15日
尽管面临全球经济增长放缓的压力,希望2012年中国进出口均实现增长.
2012年全球经济增长势头和影响将减弱,发达国家市场规模也将缩水,因此我们无法对2012年中国出口形势太过乐观.[ID:nCN1288894]
--中国央行行长周小川,2011年12月15日
金融业应加大对实体经济的支持.但需要对实体经济与非实体经济加以区别,也需要对脱离实体经济的金融工具加强监管.
2012年经济工作的重点在於扩大内需、发展实体经济、改革创新以及改善民生.[ID:nCH0090665]
--中国外交部部长杨洁篪,2011年12月7日
中方对欧洲和欧元有信心,将与国际社会一道,继续以各种方式支持欧盟为应对主权债务问题所作的努力.[ID:nCN1270342]
--中国国务院副总理王岐山,2011年12月3-4日
当前严峻复杂的世界经济形势必然导致全球总需求不足,在此情况下,中国要继续保持外贸政策的稳定性和连续性,积极扩大进口,减轻进出口企业税费.[ID:nCN1261000]
--中国商务部部长陈德铭,2011年12月2日
中国更愿意将持有的美国国债转化为对美的投资,而这种投资能更好地解决美国的就业问题.
将开拓新的合作领域,中美在节能环保、信息技术、生物医药、高端制造业等都有良好的合作的前景;并加强中美在基础设施建设方面的合作.[ID:nCN1260576]
--中国国务院总理温家宝,2011年11月6日
这里我特别要强调,房地产市场调控绝不可以有丝毫动摇.我们的目标是既要使房价回归到合理的水平,同时又促进房地产业持续健康发展.[ID:nCN1205828]
--中国国务院总理温家宝,2011年10月24-25日
要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.
要保持货币信贷总量的合理增长.信贷政策要与产业政策更好结合,做好"有保有压",保证国家重点在建和续建项目的资金需要.[ID:nCN1174156](完)
--整理 苏丹; 审校 张喜良
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com