〔中国债市〕财政部周四将进行300亿元国库现金定存招标,期限六个月

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透上海2月20日电---中国财政部周一公告称,将於周四(23日)进行国库现金定期存款招标,金额300亿元人民币,期限六个月.
公告显示,本期现金定存起息日为2月23日,到期日为8月23日.具体招标时间为2月23日上午9:00至9:30.
财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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