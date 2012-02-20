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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 14:15 BJT

〔中国债市〕财政部周四将进行300亿元国库现金定存招标,期限六个月

路透上海2月20日电---中国财政部周一公告称,将於周四(23日)进行国库现金定期存款招标,金额300亿元人民币,期限六个月.

公告显示,本期现金定存起息日为2月23日,到期日为8月23日.具体招标时间为2月23日上午9:00至9:30.

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)

参看详情,请点选中国人民银行网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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