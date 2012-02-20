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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 14:18 BJT

〔日本股市〕日经指数升至一年移动均线上方,此前中国下调存款准备金率

路透东京2月20日电---日本股市日经指数周一升至一年移动均线上方,此前中国下调存款准备金率以提振经济增长,市场人士等待日内稍後举行的欧洲会议达成盼望已久的希腊援助协议.

日经指数.N225收高1.1%至9,485.09点,升穿9,427点附近的一年移动均线切入位.东证股价指数.TOPX亦收高1.1%至819.03点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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