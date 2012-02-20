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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 14:26 BJT

〔表格〕外资2月17日止当周买超日韩台股,卖超印尼股票--野村

路透2月20日电---以下是2月17日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 1,678 12,504 15,204 17,162 (14,372)

印度 726 3,384 3,348 4,299 230

印尼 (149) (222) 618 149 1,274

日本 1,337 4,953 1,789 8,708 21,712

韩国 567 6,243 6,191 8,091 (7,341)

菲律宾 (4) 118 1,164 368 1,327

台湾 310 2,069 2,825 3,318 (9,680)

泰国 228 912 1,057 937 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 隋芬;审校 龚芳

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