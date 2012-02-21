《交易视点》中国转债投资者应以持券待涨为主,多看少动--中金

路透上海2月21日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报建议，从实际表现来看，转债市场近两周表现平平。本周建议投资者以持券待涨为主，多看少动，股市方向选择和转债供给是主要关注点。

**关注股市能否突破牛熊分界线**

央行降准对股市、债市均是利好，转债市场也将有所裨益。但股市冲高之後能否真正突破牛熊分界线仍值得继续观察，决定方向选择的关键在於经济下行程度和政策落实仍否达到市场预期，近期震荡幅度可能加大。

转债供给方面，民生转债上会、发行时间仍是众说纷纭，我们认为股市表现是监管层控制供给节奏的最关键性因素，而已过会的恒丰纸业转债可起到投石问路的作用。

总体看，我们对转债市场中长期看法仍偏正面，但短期股市方向选择确立前暂不建议追涨，调整中关注低吸机会。

我们对个券的中期排序调整为工行、中行、非银行大盘转债、国电、国投、中鼎、中海、美丰转债。

前期已经建议适当减持非银行大盘转债、中行、国电转债，适量增持美丰、中海、深机等周期性个券。本周，工行（央行降准、业绩）、美丰（农化股春季行情、年报业绩）、中鼎（汽车股相关）、中海（强周期行业）等个券有望成为热点个券。

**热点个券**

贷款增速方面，二月份贷款投放开局仍不利，但全年大行信贷投放预计平稳。净息差方面，一季度仍受益於贷款重定价，但二季度开始将逐季下行。资产质量方面，平台贷“滚转”降短忧，但远虑难消。

而银监会限制同业代付行为、再融资压力、“侵蚀”实际经济利润的舆论压力也值得关注。估值方面，工行、中行股价估值均十分廉价。未来大盘蓝筹股仍是博弈股市底部反弹系统性机会的不错工具，但在流动性实质改善之前，涨幅不应有过高预期。

短期来看，降准对银行股短期影响显然是正面的，而投资者尤其应该关注2月份信贷规模和一季度业绩表现。两只转债估值水平均处於低位。

其中，中行转债正股波动空间不大，转债股性一般，估值容易受供给冲击，获得正回报能力强但幅度有限，性价比与纯债差距不大。投资该转债的关键因素在於价位，新的底部在95元附近，目前具备纯债替代价值，也是踏空者的安慰剂。

工行转债性价比远好於正股和股指。从大的趋势上看，投资时钟将逐步向权益资产倾斜，因此该转债长期投资价值可能将超过债券产品。(完)

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