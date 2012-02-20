《中国新债》中石油集团拟近期发行合计400亿元的中票和超短融--消息

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透上海2月20日电---一位熟悉内情的消息人士周一向路透表示,中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司拟于近期发行200亿元人民币五年期中期票据,以及200亿元六个月期的超短融资券.
"中票初步定在3月2号发,超短融是本月28号",该消息人士说.
上述两期债的牵头主承销商均为工商银行(1398.HK)(601398.SS).
路透尚未联络到中石油集团就上述消息给予评论.
该集团曾於今年1月10日招标发行了今年第一期200亿元企业债,分为七年期和10年期两个品种,规模各100亿元.
中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.(完)
--发稿 周晓峰/刘昕; 审校 屈桂娟
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