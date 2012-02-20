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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 15:01 BJT

《中国新债》中石油集团拟近期发行合计400亿元的中票和超短融--消息

路透上海2月20日电---一位熟悉内情的消息人士周一向路透表示,中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司拟于近期发行200亿元人民币五年期中期票据,以及200亿元六个月期的超短融资券.

"中票初步定在3月2号发,超短融是本月28号",该消息人士说.

上述两期债的牵头主承销商均为工商银行(1398.HK)(601398.SS).

路透尚未联络到中石油集团就上述消息给予评论.

该集团曾於今年1月10日招标发行了今年第一期200亿元企业债,分为七年期和10年期两个品种,规模各100亿元.

中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.(完)

--发稿 周晓峰/刘昕; 审校 屈桂娟

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