《外汇动态》市场关注美元/日圆修正行情出现的时机及幅度

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
0629GMT--美元兑日圆近来蹿涨,2月已累计涨逾4%,令东京交易员思索修正走势即将来临.
"不是会不会修正的问题,而是'何时'以及'修正幅度多大'的问题,"一家日本银行的交易员表示.
他说,"对冲基金一直在买回美元,我预计他们在推动美元兑日圆升穿80日圆及更高前就锁定获利."
他暗示,修正行情可能将在明日亚洲时段出现,因多数市场人士在今日美国市场假期前将保持观望态度.
他说,"我猜想,美元兑日圆可能会先跌至78日圆下方,然後再度上涨."
他补充道,首道支撑位在1月25日所及高位78.29,然後是77.80.美元在去年11月末至年底之间都未距离77.80太远.
美元兑日圆JPY=最新报79.52.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
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