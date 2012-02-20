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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 15:04 BJT

《外汇动态》市场关注美元/日圆修正行情出现的时机及幅度

0629GMT--美元兑日圆近来蹿涨,2月已累计涨逾4%,令东京交易员思索修正走势即将来临.

"不是会不会修正的问题,而是'何时'以及'修正幅度多大'的问题,"一家日本银行的交易员表示.

他说,"对冲基金一直在买回美元,我预计他们在推动美元兑日圆升穿80日圆及更高前就锁定获利."

他暗示,修正行情可能将在明日亚洲时段出现,因多数市场人士在今日美国市场假期前将保持观望态度.

他说,"我猜想,美元兑日圆可能会先跌至78日圆下方,然後再度上涨."

他补充道,首道支撑位在1月25日所及高位78.29,然後是77.80.美元在去年11月末至年底之间都未距离77.80太远.

美元兑日圆JPY=最新报79.52.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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