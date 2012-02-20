〔中国票据市场〕转贴利率基本持稳,央行宣布降准消息影响暂有限

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透上海2月20日电---中国票据市场转贴利率周一基本持稳.央行周末意外宣布下调存准率,以缓和目前偏紧的资金面,不过票据市场对该利好消息的反应暂有限,利率走势较为平静.
交易员指出,由於规模持续宽松,银行仍有收票意愿,如果在存准率正式下调後,资金面转好,转贴利率或还有走低空间,但因票源不足,交投活跃度有所下降.
"今天奇怪了,准备金降了,(转贴)利率倒没跌,...现在同业竞争越来越激烈,连外资行都出来抢票,"上海一大型银行交易员称.
她指出,相对於银行的收票热情,直贴业务的规模仍未跟上,且现有的票源地域分布不均衡,这都对当前市场的交易情况有所影响.
中国人民银行上周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降,下调幅度亦为50个基点.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 7.4688/6.9552 7.8345/7.3286 8.8380/8.1432
上日 7.5355/7.0063 7.8872/7.3814 8.8745/8.1665
------------------------------------------------------
变动 -6.67bp/-5.11bp -5.27bp/-5.28bp -3.65bp/-2.33bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价微升**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.0115%,较上日6.0094%微升.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.3945/3.3135 3.3990/3.3420
上日 3.3910/3.3190 3.3970/3.3431
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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