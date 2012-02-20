〔中国票据市场〕转贴利率基本持稳,央行宣布降准消息影响暂有限

路透上海2月20日电---中国票据市场转贴利率周一基本持稳.央行周末意外宣布下调存准率,以缓和目前偏紧的资金面,不过票据市场对该利好消息的反应暂有限,利率走势较为平静.

交易员指出,由於规模持续宽松,银行仍有收票意愿,如果在存准率正式下调後,资金面转好,转贴利率或还有走低空间,但因票源不足,交投活跃度有所下降.

"今天奇怪了,准备金降了,(转贴)利率倒没跌,...现在同业竞争越来越激烈,连外资行都出来抢票,"上海一大型银行交易员称.

她指出,相对於银行的收票热情,直贴业务的规模仍未跟上,且现有的票源地域分布不均衡,这都对当前市场的交易情况有所影响.

中国人民银行上周六宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降,下调幅度亦为50个基点.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 7.4688/6.9552 7.8345/7.3286 8.8380/8.1432

上日 7.5355/7.0063 7.8872/7.3814 8.8745/8.1665

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变动 -6.67bp/-5.11bp -5.27bp/-5.28bp -3.65bp/-2.33bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价微升**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.0115%,较上日6.0094%微升.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.3945/3.3135 3.3990/3.3420

上日 3.3910/3.3190 3.3970/3.3431

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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