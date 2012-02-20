《中国新债预测》国开行10年续发债收益率预测均值4.03%,接近二级市场

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
* 招标品种: 国开行10年固息债(2011年第20期)增发债券
* 招标金额: 不超过200亿元
* 招标时间: 周二(21日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测均值: 4.03%
* 预测区间: 4.00%-4.08%
路透上海2月20日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行2011年第20期10年期续发金融债.路透调查显示,央行今年首度下调存款准备金率为债市带来一场及时雨.不过,资金面对长端债券作用力有限,需求相对中性.该期实际期限为九年多的债券,中标收益率将接近二级市场水平,预测均值在4.03%.
此次存准率的调降预计能释放4,000亿元人民币,极大地缓解流动性压力.不过,华南一券商分析师表示,长端债受资金面的影响应该不大.当前投资者对该品种债券热情不如前期高涨,需求逐步走向中性.
华南一券商交易员指出,"长端债受资金面影响还是不大的,这支债的票息比较高,我觉得(需求)应该还可以."他并预计该债中标收益率在4.01%附近.
央行宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.[ID:nCN1398558]
国开行於2011年3月30日发行第20期固息金融债tCN110220=CFXS,期限10年.当期的发行额为150亿元,票面利率4.50%.目前该券剩余期限为9.134年,二级市场上成交颇为稀少.
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,10年期固息政策金融债最新收益率报4.1014%;二级市场上,剩余期限约9.321年的国开行固息债110238券最新双边报价tCN110238=CFXM在4.08%/4.00%.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该增发债为国开行今年第九期金融债.具体条款如下:
第9期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 10年/固息(2011年第20期增发)
招标时间 2月21日10:00-11:00
招标方式 单一价格(荷兰式)招标
缴款日 2月23日
起息日 2011年4月7日
发行期 2月22日-2月23日
上市日 2月29日
基本承销额 有
付息频率 按年付息
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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