意大利影片《凯撒必须死》摘金熊奖

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林2月18日电(记者 Mike Collett-White)---意大利电影《凯撒必须死》(Caesar Must Die)周六在柏林电影节上获得最佳影片金熊奖。该片讲述了在意大利一座戒备森严的监狱中，一群重刑犯排练莎士比亚剧作的故事。
这部黑白片由年过八旬的保罗·塔维安尼(Paolo Taviani)和维多里奥·塔维安尼(Vittorio Taviani)兄弟执导。
该片的演员全部来自罗马市郊瑞比比亚(Rebibbia)监狱的犯人，他们在监狱排练并上演了莎士比亚名剧《尤利乌斯·凯撒》(Julius Caesar)。
权力、腐败、谋杀和复仇是这部电影的主题，这一主题明显与这些正在服刑的重刑犯产生了强烈共鸣，因此这些非专业演员的表演才如此动容。
金熊奖是塔维安尼兄弟自电影《我父我主》(Padre padrone)在35年前获得戛纳电影节金棕榈大奖以来获得的最大奖项。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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