〔中国经济〕今年坚持稳中求进,宏观政策将根据形势预调微调--政治局会议(更新版)

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
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* 今年继续实施积极财政政策和稳健货币政策
* 根据形势变化适时适度预调微调
* 努力实现经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定
路透北京2月20日电---中国中共中央政治局周一召开会议指出,2012年要坚持稳中求进,加强和改善宏观调控,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,根据形势变化适时适度预调微调.
政治局是在讨论将於下月初提请全国人大审议的《政府工作报告》时作出上述表述的.此时正值中国央行年内首降存款准备金率之後,市场对未来货币政策走向热议.
"根据形势变化适时适度预调微调,进一步提高政策的针对性、灵活性、前瞻性"新华社引述会议内容称,"把稳增长、控物价、调结构、 惠民生、抓改革、促和谐更好结合起来."
中国人民银行18日晚间宣布今年以来首次下调存款准备金率,距离上次下调不到三个月时间.尽管此举助推周一亚太股市和大宗商品价格上涨,但分析人士认为,其不代表货币政策转向,资金面未明显放松.
未来一年是中国政府换届年,在国内经济下滑以及欧债危机持续的内外复杂情况下,中国政府的政策表述体现了"稳字当头".
政治局会议强调,今年要继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系,努力实现经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定.
会议并称,要加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,着力扩大国内需求特别是消费需求,加强自主创新和节能减排.
与之呼应,正在美欧出访的国家副主席习近平周六亦表示,今年中国经济社会发展的总基调是"稳中求进",经济增速不会出现大幅下滑,中国的发展仍处於重要战略机遇期.[ID:nCN1398682]
(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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