〔中国债市〕信用债收益率估值涨跌互现,短融跌幅明显--交易商协会

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透上海2月20日电---中国银行间市场交易商协会周一发布的最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周信用债收益率估值走势分化,短融估值明显走低,低评级中票亦小幅下行,但中高评级中票估值延续回升势头.
其中,AA和AA+评级短融收益率估值降幅高达14和13个基点(bp).
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 4.32 -6 4.44 0 4.50 +3
AAA 4.40 -9 4.61 +3 4.67 +3
AA+ 4.81 -13 5.2 +1 5.31 +1
AA 5.75 -14 6.11 -4 6.21 -2
银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.
银行间债市非金融企业债务融资工具定价估值工作指引(试行)称,上述定价估值,是指多家市场机构对当期各主要信用等级、关键期限非金融企业债务融资工具二级市场均衡收益率估计值的平均水平.
估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者,数量不超过22家.估值内容应至少包含非金融企业债务融资工具1、3、5年期限的重点AAA、AAA、AA+和AA级品种.估值机构应于每周一11:00前报送本周估值数据,估值结果及原始估值数据将於每周一15:00在交易商协会网站公布.
短期融资券和中期票据的票面利率基本由主承销商以簿记建档方式确定.2009年该类产品一度出现发行利率过低,上市後二级市场收益率上涨,导致发行和交易受挫.随後,交易商协会为不同期限、等级的债务融资工具设定利率发行下限,并根据市场走势适时调整,以保证发行和交易的顺畅.
而一级市场发行将参考估值结果定价,具体发行利率/价格将根据发行体具体资质情况以估值结果为基础浮动形成.(完)
参看详情,可点选交易商协会网站(www.nafmii.org.cn/Info/679687)
--发稿 曾菱; 审校 周晓峰/丁淑琴
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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