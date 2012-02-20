〔日本债市〕对日央行维持宽松政策的预期推高长债,其他券种持稳

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
* 20年期及30年期债券表现抢眼,其他券种持稳
* 日央行宽松政策仍为曲线影响因素
* 对标普确认日本评级反应淡静
路透东京2月20日电---日本公债价格周一大多持稳,不过较长天期券种勉力取得涨幅,追赶上周日本央行意外实施宽松举措後短期债的升势.
日债挽回稍早因日股及其他风险资产走升引发的跌幅,受日央行将来或进一步扩大资产计划的预期扶助.
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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