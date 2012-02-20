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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 15:30 BJT

〔日本债市〕对日央行维持宽松政策的预期推高长债,其他券种持稳

* 20年期及30年期债券表现抢眼,其他券种持稳

* 日央行宽松政策仍为曲线影响因素

* 对标普确认日本评级反应淡静

路透东京2月20日电---日本公债价格周一大多持稳,不过较长天期券种勉力取得涨幅,追赶上周日本央行意外实施宽松举措後短期债的升势.

日债挽回稍早因日股及其他风险资产走升引发的跌幅,受日央行将来或进一步扩大资产计划的预期扶助.

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