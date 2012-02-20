版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 15:31 BJT

〔中国新债〕农发行周四将招标发行至多200亿元固息债,期限七年

路透上海2月20日电---中国农业发展银行周一公告称,将於周四(23日)在银行间债市招标发行不超过200亿元人民币固息金融债,期限七年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行今年第一期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.

首场招标结束後,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债首场投标时间为2月23日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为2月28日,2月24日至2月28日为分销期,3月5日上市.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐