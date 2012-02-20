〔中国新债〕农发行周四将招标发行至多200亿元固息债,期限七年

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透上海2月20日电---中国农业发展银行周一公告称,将於周四(23日)在银行间债市招标发行不超过200亿元人民币固息金融债,期限七年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行今年第一期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.
首场招标结束後,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.
该期债首场投标时间为2月23日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为2月28日,2月24日至2月28日为分销期,3月5日上市.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
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