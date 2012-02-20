〔中国债市〕人民币利率互换普跌,央行年内首次降准令市场受鼓舞

路透上海2月20日电---中国人民币利率互换(IRS)周一呈现普跌走势,央行意外宣布年内首次降准举措令市场大受鼓舞,一年期品种降幅高达13-14个基点(bp),但中期和长期品种跌幅有所收敛,主要是机构对未来政策的解读有一定的分歧.

交易员认为,央行下调存准率主要为缓解近期市场紧张的流动性,而资金面的动向仍是制约IRS近期走势的关键因素,预计政策面还将支持IRS短期的下行走势,但政策利好消化後回购利率将再度主导IRS走向.

中国人民银行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]

北京一银行交易员称,"现在的价格比周五的要低,但是比早盘回来了一些,主要是大家对政策的解读有分歧吧,觉得货币政策可能不会特别放松."

他透露,今日一年品种成交在3.30%左右,较上日的3.43%/3.44%大降;五年期品种则降幅较早盘明显收敛,至3-4个bp.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一续涨.整体资金面仍偏紧.虽然上周六央行意外下调存款准备金率,令市场预期向好,但业内人士认为,流动性回暖仍需待周五降准生效.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.5540/3.6920 3.2458/3.3375 3.2250/3.3217 3.3417/3.4383 3.2975/3.6350

周五 3.6350/3.7817 3.3514/3.4386 3.2686/3.3629 3.3871/3.4814 3.3220/3.6480

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变动 -0.0810/-0.0897 -0.1056/-0.1011 -0.0436/-0.0412 -0.0454/-0.0431 -0.0245/-0.0130

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)

--发稿 曾菱; 审校 黄凯

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