〔中国债市〕人民币利率互换普跌,央行年内首次降准令市场受鼓舞

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透上海2月20日电---中国人民币利率互换(IRS)周一呈现普跌走势,央行意外宣布年内首次降准举措令市场大受鼓舞,一年期品种降幅高达13-14个基点(bp),但中期和长期品种跌幅有所收敛,主要是机构对未来政策的解读有一定的分歧.
交易员认为,央行下调存准率主要为缓解近期市场紧张的流动性,而资金面的动向仍是制约IRS近期走势的关键因素,预计政策面还将支持IRS短期的下行走势,但政策利好消化後回购利率将再度主导IRS走向.
中国人民银行将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398154]
北京一银行交易员称,"现在的价格比周五的要低,但是比早盘回来了一些,主要是大家对政策的解读有分歧吧,觉得货币政策可能不会特别放松."
他透露,今日一年品种成交在3.30%左右,较上日的3.43%/3.44%大降;五年期品种则降幅较早盘明显收敛,至3-4个bp.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一续涨.整体资金面仍偏紧.虽然上周六央行意外下调存款准备金率,令市场预期向好,但业内人士认为,流动性回暖仍需待周五降准生效.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.5540/3.6920 3.2458/3.3375 3.2250/3.3217 3.3417/3.4383 3.2975/3.6350
周五 3.6350/3.7817 3.3514/3.4386 3.2686/3.3629 3.3871/3.4814 3.3220/3.6480
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变动 -0.0810/-0.0897 -0.1056/-0.1011 -0.0436/-0.0412 -0.0454/-0.0431 -0.0245/-0.0130
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)
--发稿 曾菱; 审校 黄凯
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