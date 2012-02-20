中国将以更灵活方式引进美国影片

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月17日电---中国周五同意引进更多美国电影。中国国家副主席习近平访美一周里，中美达成数百亿美元经贸协议。
美国副总统拜登发表声明称：“中美达成这项协议，将让美国工作室和独立制片商更方便在近距离接触中国观众，为美国电影及相关产业创造了数以千计的就业机会。”
美国贸易代表柯克（Ron Kirk）称，该协议将推动“美国最具实力的出口行业之一进入到美国最大的出口市场之一。”
习近平访美最後一站是洛杉矶，中美双方在此达成上述协议。
协议并未要求中方提高每年引进20部外国影片的配额，但通过其它让步方式，实际上增加了好莱坞影片在华放映数量。
美国一名贸易官员称，中国政府将允许增加14部IMAX或3D等优质格式影片，而这些电影的2D版本也可以在华上映，但并不占用一年20部外国影片的指标。
该官员称，根据新协议，美国片商分账比例将从13.5%至17.5%左右升至25%。
美国电影协会（MPAA）主席多德（Chris Dodd）称：“这是推动美国对华出口增长的重大举措。这对美国娱乐业工人和公司来说是特大喜讯。”
迪士尼(DIS.N)总裁兼首席执行官艾格（Robert A. Iger）称，中国是全球增长最快的电影市场之一，该协议将帮助美国片商在华多分一杯羹。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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