《中国新债》中石油拟近期发行200亿元中票和200亿元超短融--消息(更新版)

(新增分析师评论和细节)

* 中石油集团拟近期发行200亿元中票和200亿元超短融

* 今年中票发行规模或达1,500亿元

路透上海2月20日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团在推动企业债发行的同时,近期还将发行中票和超短融进行融资.一位熟悉内情的消息人士周一向路透表示,中石油拟于近期发行200亿元人民币的五年期中期票据,以及200亿元的六个月期超短融资券.

"中票初步定在3月2号发,超短融是本月28号",该消息人士说.

至于全年的发行规模,他表示,中石油集团今年想注册的中票金额比较多,有可能达到1,500亿元左右.

且这两期债的牵头主承销商均为工商银行(1398.HK)(601398.SS).

路透尚未联络到中石油集团就上述消息给予评论.

上海一位券商交易员称,铁道部增加融资那是真缺钱,中石油可能就不一样.从目前的收益率来看,相比银行贷款,债券融资对於中石油这样AAA评级的企业来说,是更合算的.所以,从优化融资结构的角度看,他们增加债券融资规模是很好理解的.

中石油集团於今年1月10日招标发行的今年第一期200亿元固息企业债,分为七年期和10年期两个品种,规模各100亿元,票面利率分别为4.54%和4.69%,双双落在利率区间下限;投标倍数均超30倍,高的超乎想象.说明信用风险疑虑中,高等级债券更受青睐.[ID:nCN1328602]

其第二期企业债将於明日(21日)招标发行,分为七年期和15年期两个品种,规模各100亿元.

中石油集团是中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司,在2011年共发行了六期中票,分三年和五年,合计600亿元.

在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完)