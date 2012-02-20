《亚洲原油展望》中东现货疲弱,天气因素料支撑亚太市场

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透东京2月20日电---交易商称,中东现货原油市场本周或走弱,部分由於春季维护期以及炼油利润率降低,而风暴或使澳洲原油供应受阻,或支撑亚太市场.
**中东原油**
卡塔尔或已通过招标售出4月al-Shaheen原油,较迪拜报价的升水范围料较阔.升水或介於每桶2美元以下至2.50-2.60美元左右.而一个月前升水约为2.50美元.
据称,马士基(Maersk)以较迪拜报价升水约2.30-2.50美元的价位售出两批船货.
阿布扎比穆尔班原油本周较官方售价(OSP)的贴水或从每桶约0.10-0.20美元进一步扩大.
4月Banoco阿拉伯中质原油交投于较高的升水,约为每桶较阿拉伯中质油官方售价(OSP)高出0.50-0.60美元,因为沙特OSP价格被大幅下调.
政府数据周一显示,日本1月原油进口量较上年同期下降2.1%,连续第三个月延续跌势.与此同时,日本对液化天然气(LNG)的进口量则触及纪录高位.
伊朗周日下令停止向英国和法国出口原油,此举被看作是对欧盟制裁的报复.行业消息人士称,该行动未对壳牌持股35%的日本附属企业--Showa Sekiyu KK (5002.T)的原油进口造成影响.
伊朗原油的第二大印度客户--Essar Oil ESRO.NS将继续从伊朗购入原油,该公司首席执行官L.K. Gupta表示,在始自4月1日的新财年里,Essar将为其Vadinar炼厂继续从伊朗每日购买10万桶原油.
**亚太原油**
亚太原油市场预计将因供应下降和苏丹出口暂停而得到支撑.
约有五船西北大陆架凝析油船货可供销售,但其中两船可能被生产商自行消化掉.卖价较即期布兰特原油每桶贴水2美元左右,较之前一个月的价格缩窄.
上周公布的初步预估数据显示,4月总共有16船起运,低於之前一个月的18船.这远远低於当生产商全速开工时的达24-26船的出口量.
布兰特/迪拜4月期货转掉期(EFS)为每桶3.75美元,低於周五尾盘触及的近12周高位4.33美元.
0641GMT时,4月布兰特原油期货LCOc1上涨1.26美元,至每桶120.84美元.(完)
--编译/审校 丁琦/高琦/王洋/张涛
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com