《亚洲原油展望》中东现货疲弱,天气因素料支撑亚太市场

路透东京2月20日电---交易商称,中东现货原油市场本周或走弱,部分由於春季维护期以及炼油利润率降低,而风暴或使澳洲原油供应受阻,或支撑亚太市场.

**中东原油**

卡塔尔或已通过招标售出4月al-Shaheen原油,较迪拜报价的升水范围料较阔.升水或介於每桶2美元以下至2.50-2.60美元左右.而一个月前升水约为2.50美元.

据称,马士基(Maersk)以较迪拜报价升水约2.30-2.50美元的价位售出两批船货.

阿布扎比穆尔班原油本周较官方售价(OSP)的贴水或从每桶约0.10-0.20美元进一步扩大.

4月Banoco阿拉伯中质原油交投于较高的升水,约为每桶较阿拉伯中质油官方售价(OSP)高出0.50-0.60美元,因为沙特OSP价格被大幅下调.

政府数据周一显示,日本1月原油进口量较上年同期下降2.1%,连续第三个月延续跌势.与此同时,日本对液化天然气(LNG)的进口量则触及纪录高位.

伊朗周日下令停止向英国和法国出口原油,此举被看作是对欧盟制裁的报复.行业消息人士称,该行动未对壳牌持股35%的日本附属企业--Showa Sekiyu KK (5002.T)的原油进口造成影响.

伊朗原油的第二大印度客户--Essar Oil ESRO.NS将继续从伊朗购入原油,该公司首席执行官L.K. Gupta表示,在始自4月1日的新财年里,Essar将为其Vadinar炼厂继续从伊朗每日购买10万桶原油.

**亚太原油**

亚太原油市场预计将因供应下降和苏丹出口暂停而得到支撑.

约有五船西北大陆架凝析油船货可供销售,但其中两船可能被生产商自行消化掉.卖价较即期布兰特原油每桶贴水2美元左右,较之前一个月的价格缩窄.

上周公布的初步预估数据显示,4月总共有16船起运,低於之前一个月的18船.这远远低於当生产商全速开工时的达24-26船的出口量.

布兰特/迪拜4月期货转掉期(EFS)为每桶3.75美元,低於周五尾盘触及的近12周高位4.33美元.

0641GMT时,4月布兰特原油期货LCOc1上涨1.26美元,至每桶120.84美元.(完)