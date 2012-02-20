《外汇动态》欧洲开盘:欧元上涨,受希腊获援希望与中国央行举措提振

0739 GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.3%至1.3193美元,因市场相信欧洲将会批准希腊援助方案,且中国调降银行存准率亦提振风险偏好.
欧元兑日圆EURJPY=R触及三个月高位105.75日圆,之後回落至104.83,日圆兑美元亦跌至六个月低点79.89.
大宗商品货币从中国央行举措中受益,澳元兑美元日内上涨0.4%至1.0753美元.(完)
--编译 隋芬;审校 龚芳
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