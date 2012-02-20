〔全球金市〕新加坡欲通过黄金免税新政,赢得黄金交易中心地位

路透新加坡2月20日电---行业消息人士周一表示,新加坡正通过取消对黄金徵税来吸引黄金冶炼商,此举亦可能吸引交易所设立储存设施,并把该国转变为关键的亚洲定价中心.

新加坡财政部长尚达曼周五表示,该国将对投资级黄金及其他贵金属免徵7%的商品和服务税,以促进黄金交易的发展.

该举措将於10月生效,而且可能提振第四季及2012年金条和金币的买需.

根据咨询公司汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS),新加坡2011年投资黄金买需几近增长两倍至3.5吨.

"对本质上是钱的黄金徵收销售税,似乎稍稍有些不公平.撤销对黄金徵税将可以使新加坡能更好地与香港及亚洲其他黄金交易中心竞争,"澳新银行驻新加坡的高级大宗商品策略师Nick Trevethan表示.

新加坡原先的黄金税收政策令黄金冶炼商心灰意冷,进而选择转至香港和日本铸造及销售金条,因香港不对黄金徵税,而且日本的黄金消费税率仅为5%.

一位黄金交易员称,"我认为,这一政策上的变化确实将改变新加坡的黄金市场格局.大量公司将会受此激励纷纷在新加坡开始运营."(完)