俄罗斯阻挠美国中亚禁毒计划--报导

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月17日电(记者 Steve Gutterman)---《俄罗斯商业日报》(Kommersant)周五报导称，美国希望在五个前苏联国家创建禁毒部队的计划获得中亚国家支持，但俄罗斯对此予以阻挠。
此举意味着俄罗斯日益希望抗衡美国在该地区的影响力。俄罗斯总理普京将中亚地区视为重中之重。
美国驻俄罗斯大使馆拒绝就此报导置评，俄罗斯外交部亦然。
美国希望俄罗斯、阿富汗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦参与支持在维也纳会议上通过的中亚禁毒倡议(CACI)。
报导称，周四在关於打击亚洲毒品贸易的会议举行前，俄罗斯与其邻国举行了一次"解释性"对话，说明了倘若采纳美国的计划，中亚国家可能面临的所有风险。
会谈结束後，一些中亚国家表示，他们无意参与该禁毒计划。
各方并未在维也纳签署类似声明。《俄罗斯商业日报》援引美国国务院主管缉毒事务的助理国务卿布朗费德(William Brownfield)的话报导称，各方并未达成共识。
布朗费德表示，关於中亚禁毒倡议的宣言或许会在下月另一场禁毒会议上提出。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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