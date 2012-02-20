(重发)〔国际油市〕布兰特原油触及逾121美元的八个月高位,受伊朗等因素提振

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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路透新加坡2月20日电---布兰特原油期货周一升至每桶121美元上方的八个月高位,因伊朗在欧盟禁运计划实施前几个月停止对英国和法国的石油出口,而中国放松政策,以及对希腊获得援助的希望亦支撑油价.
石油输出国组织(OPEC)第二大产油国--伊朗周日下令停止对英国和法国销售原油,此举被视为是对欧盟制裁的报复,而联合国检查员正前往德黑兰,就核子计画议题向伊朗施压.[ID:nCT0434376]
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。