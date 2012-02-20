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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 16:07 BJT

(重发)〔国际油市〕布兰特原油触及逾121美元的八个月高位,受伊朗等因素提振

(将内文第二段所附新闻链接码修改为ID:nCT0434376)

路透新加坡2月20日电---布兰特原油期货周一升至每桶121美元上方的八个月高位,因伊朗在欧盟禁运计划实施前几个月停止对英国和法国的石油出口,而中国放松政策,以及对希腊获得援助的希望亦支撑油价.

石油输出国组织(OPEC)第二大产油国--伊朗周日下令停止对英国和法国销售原油,此举被视为是对欧盟制裁的报复,而联合国检查员正前往德黑兰,就核子计画议题向伊朗施压.[ID:nCT0434376]

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