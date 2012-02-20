〔路透基点〕台湾全球一动6亿台币联贷案进入市场--RLPC

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透香港2月20日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,合作金库商业银行已启动台湾全球一动公司的6亿台币五年期定期贷款案.
全球一动将把贷款资金用於在台湾修建670座wimax宏基站,这些宏基站将为贷款提供担保.另外,公司创始人暨董事长何薇玲亦为贷款作保.
贷款利率为较二级商票利率加码155个基点,税後利率下限设在2.4%.
以两种层级邀请银行参贷:
承贷1.5亿台币或更高,可获委托主办行头衔,
承贷6,000万台币至1.49亿台币,可获参与行头衔.
此宗贷款以非等额分期方式每季还款一次,分13个季度还清,宽限期为两年,平均期限3.44年.
回复日期截止到3月初.(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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