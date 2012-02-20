〔新兴汇市〕中国宽松举措及希腊获援憧憬提振亚币,关注资金流入

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
* 马币升高,阻力位料在3.00附近
* 坡元上涨,但本地卖盘引发干预传言
* 投机客买入菲律宾披索,寄望股市资金流入
* 韩国进口商需求限制韩元升幅
路透新加坡2月20日电---周一多数新兴亚洲货币上涨,因中国货币宽松举措及对希腊再度获得救援资金的乐观情绪,增强了资金流入该地区的希望,不过也有交易商在真正达成救援协议前了结获利.
一家韩国报纸报导称,瑞士央行已通知韩国其有意首度买入韩国公债,这表明更多投资者,特别是长期投资者有意投资特定亚洲资产.
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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