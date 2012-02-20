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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 16:18 BJT

〔新兴汇市〕中国宽松举措及希腊获援憧憬提振亚币,关注资金流入

* 马币升高,阻力位料在3.00附近

* 坡元上涨,但本地卖盘引发干预传言

* 投机客买入菲律宾披索,寄望股市资金流入

* 韩国进口商需求限制韩元升幅

路透新加坡2月20日电---周一多数新兴亚洲货币上涨,因中国货币宽松举措及对希腊再度获得救援资金的乐观情绪,增强了资金流入该地区的希望,不过也有交易商在真正达成救援协议前了结获利.

一家韩国报纸报导称,瑞士央行已通知韩国其有意首度买入韩国公债,这表明更多投资者,特别是长期投资者有意投资特定亚洲资产.

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