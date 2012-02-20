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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 17:46 BJT

〔中国基金〕1月QFII A股业绩跑赢股票型基金,规模出现回升--理柏

路透上海2月20日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周一发布报告,今年1月合格境外机构投资者(QFII) A股基金业绩表现告捷,跑赢国内股票型基金;同期QFII A股基金的规模亦出现近阶段难得的回升.

QFII A股基金今年1月整体平均业绩扬升3.67%,优於国内股票型-0.18%的业绩表现,同期上证综指.SSEC上涨4.24%.QFII A股基金1月总资产规模初值,较去年12月修正後终值88.85亿美元增长4.93%至93.23亿美元,终结连续多月衰退低潮,但人气仍未见明显回复.

所有合格境内机构投资者(QDII)基金1月平均业绩大幅扬升6.85%,业绩表现亦明显优於国内股票基金.

在国内股票型开放式基金1月净值排名表现的前五名中,有四只指数型基金,例如排名前三位的国联安上证大宗商品ETF、国联安上证大宗商品ETF联接基金和国投瑞银中证上游资源产业指数基金(LOF).(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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