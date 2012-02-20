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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 16:18 BJT

〔全球金市〕金价上涨,受中国下调存准率及希腊援助协议有望签署提振

路透新加坡2月20日电---金价周一上涨逾0.5%,因中国下调存款准备金率及日内稍晚欧元区财长会议有望达成希腊援助协议,提振市场人气.

中国放宽货币政策的姿态令通胀上升的预期升温,吸引投资者买入黄金.买入黄金可以抵御通胀.

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