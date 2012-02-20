默克尔支持高克为德国新总统人选

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林2月19日电---德国总理默克尔周日迫于政治压力，同意支持前东德民权活动家高克（Joachim Gauck）为新总统人选，避免与反对党产生冲突，从而专心解决欧元区危机。
默克尔在新闻发布会上确认支持高克，两天前，默克尔支持的前总统武尔夫因财务丑闻辞职。
声明为现年72岁的高克当选德国总统铺平道路，但是高克必须经过联邦大会投票通过才能最终当选。
“我们不要忘记高克等牧师在东德和平革命中发挥的作用。”默克尔说道。
武尔夫辞职对於默克尔是个打击，因为2010年总统大选时，武尔夫在默克尔支持下当选，尽管当时很多德国人及主要反对党希望高克成为总统。
默克尔支持高克可能招来两年前曾选错人的指责；但是不支持高克可能引发与社会民主党和绿党等反对党的纷争，结果可能更糟。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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