《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月20日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上周市场遭遇卖压下滑後,从50%回档技术位1.2974反弹.尽管这已带动一波小幅反弹,但未能突破重要的阻力位,因此本周我们维持偏空的观点.我们的初步目标位在1.2891/54(近期涨势的61.8%回档技术位),其次是1月低点1.2624.关键的中期支撑位在1.2588/30,若长期内跌至1.2080,首先要跌破该水准.上档将在1.3250面临阻力,其次是1.3322,在这下方仍将面临卖压.在这上方,我们预计首先会有另一波下行走势,之後方有望进一步回升至1.3435或此後1.3628.

美元/日圆:上周走升,本周伊始创下六个月高位,面临79.93/25的关键价位.其为从2010年峰值至今跌势的23.6%回档技术位,2010年11月低点以及1995年低点.在这里应该会遇到获利了结盘.长期看多.目标位在86.85,从2007年至今跌势的23.6%回档位.不过中途或在82.80(费波纳奇回档技术位)和85.53(2011年高位)稍有停留.在78.25上方仍有大量买盘.日线DMI已获得买入信号.

美元/瑞郎:上周在0.9318/31瑞郎(10月高位,11月高位和55日移动均线)的关键价位稍下方停下脚步,此後基本处於盘整.我们预计市场将在0.9080/66上方企稳,并再度尝试上档.日线DMI已现买入信号.近期市场在0.9080/66的支撑位(从10月起涨势的50%回档位)附近稳定下来.我们预计将再度挑战0.9318/31区域,其为近期高位0.9595下方的障碍.盘中跌势应在0.9133寻或支撑,其次是0.9080/66,目前看将守住这两点支撑.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]