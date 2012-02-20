《外汇动态》保留核心美元/日圆多仓仍有吸引力可言

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
0817GMT---贯穿79.30日圆一线的美元/日圆JPY=日间停止单岌岌可危,但据悉在79.05-15处的日本进口商买单应当会限制可能出现的任何抛压.
与此同时,日本自营交易商和一些杠杆账户据闻因周一美元涨至79.89日圆而减持美元多仓,但他们可能希望回补仓位.
上档方面,80.00日圆下方的期权障碍预计能提供良好保护.
但由於很多期权炒家称,缺乏行权价在80.00日圆上方的期权,因此有可能出现强制性美元/日圆买盘,诱使看多的交易商在汇价突破80後出手买入.
保留核心美元/日圆多仓或许仍有价值可言.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
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路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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