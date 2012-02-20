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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 16:56 BJT

《外汇动态》保留核心美元/日圆多仓仍有吸引力可言

0817GMT---贯穿79.30日圆一线的美元/日圆JPY=日间停止单岌岌可危,但据悉在79.05-15处的日本进口商买单应当会限制可能出现的任何抛压.

与此同时,日本自营交易商和一些杠杆账户据闻因周一美元涨至79.89日圆而减持美元多仓,但他们可能希望回补仓位.

上档方面,80.00日圆下方的期权障碍预计能提供良好保护.

但由於很多期权炒家称,缺乏行权价在80.00日圆上方的期权,因此有可能出现强制性美元/日圆买盘,诱使看多的交易商在汇价突破80後出手买入.

保留核心美元/日圆多仓或许仍有价值可言.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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